ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर के आखिर में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी की बुकिंग शुरू होने के 24 घंटों में ही नया रिकॉर्ड बन गया है। टाटा सिएरा ने बुकिंग का क्‍या नया रिकॉर्ड बनाया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टाटा मोटर्स की ओर से नवंबर के आखिर में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। जिसके बाद 16 दिसंबर से इसके लिए बुकिंग को शुरू किया गया था। जिसके बाद सिर्फ 24 घंटे में ही इस एसयूवी के लिए हजारों बुकिंग हो चुकी हैं।

निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी के लिए 16 दिसंबर को बुकिंग शुरू होने के बाद अब तक 70 हजार से ज्‍यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई है कि किस वेरिएंट के लिए टाटा को सबसे ज्‍यादा बुकिंग मिली हैं।

कैसे हैं फीचर्स टाटा सिएरा एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ़्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन Tata Sierra में भी 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन दिया है जिससे इसे 106 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिससे इसे 118 पीएस की पावर और 280 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।