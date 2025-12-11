Tata Sierra में क्या असल में मिल पाएगी 29.9 किलोमीटर की माइलेज? Fact Check
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्च किया गया है। हाल में ही इस एसयूवी ने दो अलग रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। जिसमें एक रिकॉर्ड माइलेज का भी है। क्या सही में टाटा सिएरा से 29.9 किलोमीटर की माइलेज (tata sierra 29 kmpl mileage fact check) मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tata Sierra ने बनाया रिकॉर्ड
टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली एसयूवी टाटा सिएरा ने हाल में ही माइलेज का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को Limca Book Of Records में भी दर्ज किया गया है। एसयूवी ने माइलेज का नया रिकॉर्ड NATRAX ट्रैक पर बनाया है।
माइलेज का बना रिकॉर्ड
जानकारी के मुताबिक Tata Sierra को इंदौर के पास NATRAX ट्रैक पर करीब 12 घंटे तक टेस्ट किया गया है। इस दौरान कई तरह के टेस्ट एसयूवी के साथ किए गए हैं। जिसमें माइलेज का टेस्ट भी शामिल है। करीब 12 घंंटे तक इस एसयूवी को ट्रैक पर टेस्ट किया गया, जिसके बाद इसने एक लीटर पेट्रोल में 29.9 की माइलेज दी है। जिससे नया रिकॉर्ड बन गया है।
कितनी स्पीड से चलाई एसयूवी
टेस्ट के दौरान Tata Sierra को करीब 12 घंटे में इस एसयूवी को 800 किलोमीटर तक चलाया गया। इस दौरान इसकी औसत स्पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई थी। इस तरह से इंजन ने कम आरपीएम पर काम किया और अपनी क्षमता से कम काम करने के कारण ही एसयूवी को बेहतर माइलेज मिल पाई।
क्या सही में मिलेगी इतनी माइलेज?
Tata Sierra को भले ही एक लीटर पेट्रोल में 29.9 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिली हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस माइलेज के लिए एसयूवी को ऐसे ट्रैक पर चलाया गया जहां पर सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही थी। इसके अलावा उस ट्रैक पर गाड़ी को सीधे और बिना रूके चलाया गया। इस दौरान उसकी स्पीड भी 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रखी गई। लेकिन असल में सड़कों पर ट्रैफिक, मोड़, पहाड़ की चढ़ाई और ढलान पर चलाते हुए माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही मिल सकती है। हालांकि अभी टाटा की ओर से औपचारिक तौर (Real Time) पर इसकी माइलेज की सही जानकारी नहीं दी गई है।
कितना दमदार इंजन
Tata Sierra को जिस इंजन के साथ टेस्ट किया गया वह 1.5 लीटर टर्बो की क्षमता के साथ ऑफर किया गया है। इस इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है।
