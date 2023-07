SUV जिसने मार्केट में किया सबको पीछे, कीमत 6 लाख से शुरू और सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग

जून के महीने टाटा पंच की ब्रिकी अधिक हुई है। इसने मारुति ब्रेजा ग्रैंड विटारा महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन मारुति फ्रोंक्स किआ सॉनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 700 को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कंपनी ने पिछले महीने 10990 यूनिट्स की सेल की है। इस कार में आपको कई दमदार फीचर्स भी मिलते हैं जिसके कारण लोग इस कार को अधिक पसंद करते हैं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग एसयूवी को इसके लुक और डिजाइन के कारण अधिक पसंद कर रहे हैं। आजकल मार्केट में 6 लाख रुपये की कीमत में कई कारें मिल रही है वो भी सेफ्टी के साथ। एसयूवी सेगमेंट में भी सेफ कारों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 5 स्टार रेटिंग वाली पंच जून के महीने टाटा पंच की ब्रिकी अधिक हुई है। इसने मारुति ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन, मारुति फ्रोंक्स, किआ सॉनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 700 को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, कंपनी ने पिछले महीने 10,990 यूनिट्स की सेल की है। ये सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी में चौथे नंबर पर मौजूद है। सेफ्टी के मामले में इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस कार में आपको कई दमदार फीचर्स भी मिल जाएगें। जिसके कारण लोग इस कार को अधिक पसंद करते हैं। कम कीमत में सबसे सुरक्षित भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ये सबसे पॉपुलर कार में से एक है। पंच में आपको कीमत के हिसाब से सेफ्टी और स्पेस दोनों मिलता है, जिसके वजह से यह एसयूवी अपने सेगमेंट में खूब पसंद की जा रही है। सेगमेंट में पंच के आगे केवल हुंडई वेन्यू है जिसकी 11,606 यूनिट्स की सेल हुई है। टाटा पंच की कीमत भारतीय बाजार में 6 लाख रुपये से लेकर 9.52 लाख रुपये है। ये एक 5 सीटर कार है। इसमें आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पंच में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। जो 88 बीएचपी की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इस कार में 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, ऑटो एयर कंडीशनिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और क्रूज कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स , ईबीडी के साथ एबीएस, रियर डिफॉगर्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर-व्यू कैमरा और ISOFIX एंकर जैसे फीचर्स मिलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi