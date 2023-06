Tata Punch EV इस त्यौहारी सीजन हो सकती है लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी इतनी रेंज

Tata Punch EV में भी टाटा मोटर्स के जिपट्रॉन पावरट्रेन का उपयोग करने की संभावना है जिसमें एक लिक्वीड-कूल्ड बैटरी है जिसमें एक परमानेंट चुंबक सिंक्रोनस मोटर है जो सामने के पहियों को शक्ति प्रदान करता है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी Citroen eC3 (11.50 लाख-12.43 लाख रुपये) और MG Comet (7.78 लाख-9.98 लाख रुपये) को टक्कर देने में सक्षम हो सकती है।

Tata Punch EV expected design features and launch timeline

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। निकट भविष्य में घरेलू बाजार के अंदर कई नई EVs पेश की जानी हैं, जिनमें Tata Punch EV का भी नाम है। देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली Tata Motors जल्द ही अपनी पंच एसयूवी को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश करने वाली है। आइए इसकी संभावित डिजाइन, फीचर और पॉवरट्रेन के बारे में जान लेते हैं। डिजाइन हाल ही में सामने आई इसकी कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि Punch EV को ICE इंजन वाली पंच की तुलना में अलॉय व्हील के लिए एक अलग डिजाइन मिलेगा। Punch EV में रियर डिस्क ब्रेक दिए जाने भी संभावना है। कार की फ्रंट ग्रिल पर इलेक्ट्रिक अवतार होने की वजह के नए इंसर्ट दिए जा सकते हैं। इसके अलावा Punch EV को ICE इंजन वाली कार की तरह ही संभावित डिजाइन मिलेगा। इंटीरियर और फीचर Punch EV के इंटीरियर में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होने की संभावना है, जिसे पहली बार कर्व कॉन्सेप्ट पर प्रदर्शित किया गया था। इसे आगामी नेक्सॉन फेसलिफ्ट के टेस्टिंग म्यूल पर भी देखा गया था। इस स्टीयरिंग व्हील के बीच में एक इल्यूमिनेटेड लोगो और हैप्टिक टच कंट्रोल मिलने की संभावना है। इसके साथ ही Punch EV में 360-डिग्री कैमरा भी दिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि वर्तमान में, टाटा मोटर्स के लाइन-अप में केवल हैरियर और सफारी में 360-डिग्री कैमरा मिलता है। बैटरी, मोटर और लॉन्च टाइमलाइन Punch EV में भी टाटा मोटर्स के जिपट्रॉन पावरट्रेन का उपयोग करने की संभावना है, जिसमें एक लिक्वीड-कूल्ड बैटरी है जिसमें एक परमानेंट चुंबक सिंक्रोनस मोटर है जो सामने के पहियों को शक्ति प्रदान करता है। उम्मीद है कि ये कार एक बार चार्ज होने पर लगभग 400 किमी तक की रेंज प्रदान करने में सक्षम होगी। Punch EV को इस त्योहारी सीजन में लॉन्च किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी Citroen eC3 (11.50 लाख-12.43 लाख रुपये) और MG Comet (7.78 लाख-9.98 लाख रुपये) को टक्कर देने में सक्षम हो सकती है।

Edited By: Rammohan Mishra