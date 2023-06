15 लाख से भी कम दाम में आती हैं ये इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली एसयूवी, परफॉरमेंस से लेकर फीचर तक सब हैं खास

Tata Nexon देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार है। कंपनी इसके XZ+ (S) और XZA+ (S) वेरिएंट को इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल सनरूफ के साथ पेश करती है। वहीं हुंडई की ये सब-4-मीटर एसयूवी अपने SX वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ आती है। भारतीय बाजार में ये 10.92 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

SUVs with sunroof under Rs 15 lakh Tata Nexon to Kia Sonet

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई कार खरीदते समय लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उन्हे अपने बजट में एक बेहतरीन इंजन और फीचर वाली गाड़ी मिल जाए। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक सनरूफ और एसयूवी कारों का क्रेज है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली एसयूवी तलाश रहे हैं और आपका बजट 15 लाख रुपये के करीब है, तो अपने इस लेख में हम ऐसी ही कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में Tata Nexon से लेकर Maruti Suzuki Brezza जैसी कारें शामिल हैं। Tata Nexon Tata Nexon देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार है। कंपनी इसके XZ+ (S) और XZA+ (S) वेरिएंट को इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल सनरूफ के साथ पेश करती है। इन दोनो वेरिएंट की कीमतें क्रमश: 11.35 लाख रुपये और 12 लाख रुपये एक्स-शोरूम, दिल्ली है। आपको बता दें कि भारत में सबसे किफायती एसयूवी में गिनी जाने वाली टाटा नेक्सन एक सब-4-मीटर एसयूवी है। Hyundai Venue अपनी इस लिस्ट में हमने दूसरे स्थान पर Hyundai Venue को रखा है। हुंडई की ये सब-4-मीटर एसयूवी अपने SX वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ आती है। भारतीय बाजार में ये 10.92 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसके टॉप-स्पेक SX (O) वेरिएंट में भी इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाता है जो 12.35 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। Maruti Suzuki Brezza 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध, मारुति सुजुकी ब्रेजा इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ उपलब्ध है। ZXi MT ब्रेजा का किफायती वेरिएंट है, जो इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के साथ पेश किया जाता है। भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Brezza ZXi MT की कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है। Kia Sonet किआ इंडिया अपनी सब-4-मीटर एसयूवी Kia Sonet को इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ पेश करती है। भारतीय बाजार में Kia Sonet 10.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध। HTK+ टर्बो iMT वेरिएंट सनरूफ फीचर के साथ Sonet SUV का सबसे किफायती वेरिएंट है। वहीं, इसके HTX और GTX वेरिएंट भी इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ आते हैं, जो 11.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली हैं।

Edited By: Rammohan Mishra