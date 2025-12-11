ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Nexon की बिक्री भी की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 के दौरान यह एसयूवी देश की सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी रही है। बिक्री के मामले में इसने नंबर-1 पोजिशन हासिल की है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैंं।

नवंबर में रही सबसे ज्‍यादा मांग टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली एसयूवी Tata Nexon की नवंबर 2025 के दौरान सबसे ज्‍यादा मांग रही है। जानकारी के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एसयूवी 22434 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है। जिसके साथ ही यह कारों की बिक्री की लिस्‍ट में पहले पायदान पर रही है।

मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स Tata Nexon में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में शॉर्क फिन एंटीना, बाई फंक्‍शन फुल एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी हाई माउंट स्‍टाप लैंप, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट फॉग लैंप, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वेंटिलेटिड फ्रंट सीट, एयर प्‍यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, इलेक्‍ट्रिक टेलगेट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पुश बटन, स्‍मार्ट की, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जर, चार स्‍पीकर और ट्वीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन Tata Nexon को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन के विकल्‍प के साथ लाया जाता है। इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का जो सीएनजी इंजन दिया जाता है उससे 73.5 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से एसयूवी को 88.2 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं 1.5 लीटर की क्षमता के डीजल इंजन से 84.5 पीएस की पावर और 260 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें भी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाते हैं।