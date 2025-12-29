Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट्स की मजबूती का सच आया सामने, BNCAP ने बताया कितनी हैं सुरक्षित

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    टाटा मोटर्स की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट्स को BNCAP की ओर से सेफ्टी रेटिंग जारी की गई है। इन दो ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट्स को पेश किया गया है। जिसके बाद इन दोनों एसयूवी का क्रैश टेस्‍ट BNCAP की ओर से किया गया है। जिसके बाद इनको सुरक्षा के लिए कितने अंक दिए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी हुए नतीजे

    टाटा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स को हाल में ही पेश किया गया है। इन दोनों एसयूवी की सेफ्टी रेटिंग को BNCAP की ओर से जारी किया गया है।

     

    कितनी हैं सुरक्षित

    BNCAP की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही एसयूवी को सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं। खास बात यह है कि इन दोनों ही एसयूवी के डीजल वेरिएंट्स को जो रेटिंग दी गई थी, उनको ही पेट्रोल वेरिएंट्स पर भी लागू किया गया है।

    कैसे हैं फीचर

    निर्माता की ओर से इन एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इनमें IRVM में इंटीग्रेटेड डैशकैम, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर के साथ ही ईएसपी, ईपीबी, ऑटो होल्‍ड, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, हिल असिस्‍ट, पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है।

    कितना दमदार इंजन

    टाटा की ओर से जल्‍द ही दोनों एसयूवी को 1.5 लीटर की क्षमता के हाइपेरियन पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्‍ध करवाया जाएगा। जिसके साथ छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया जाएगा। इस इंजन से 158 बीएचपी की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा।

    किनसे है मुकाबला

    टाटा की ओर से इन दोनों ही एसयूवी को मिड साइज सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इनका मुकाबला MG Hector, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV 700, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Skoda Kushaq जैसी एसयूवी के साथ होता है।