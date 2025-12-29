Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट्स की मजबूती का सच आया सामने, BNCAP ने बताया कितनी हैं सुरक्षित

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट्स को पेश किया गया है। जिसके बाद इन दोनों एसयूवी का क्रैश टेस्‍ट BNCAP की ओर से किया गया है। जिसके बाद इनको सुरक्षा के लिए कितने अंक दिए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जारी हुए नतीजे टाटा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स को हाल में ही पेश किया गया है। इन दोनों एसयूवी की सेफ्टी रेटिंग को BNCAP की ओर से जारी किया गया है।

कैसे हैं फीचर निर्माता की ओर से इन एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इनमें IRVM में इंटीग्रेटेड डैशकैम, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर के साथ ही ईएसपी, ईपीबी, ऑटो होल्‍ड, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, हिल असिस्‍ट, पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है।

कितना दमदार इंजन टाटा की ओर से जल्‍द ही दोनों एसयूवी को 1.5 लीटर की क्षमता के हाइपेरियन पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्‍ध करवाया जाएगा। जिसके साथ छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया जाएगा। इस इंजन से 158 बीएचपी की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा।