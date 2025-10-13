Punch से Safari तक टाटा की कारों को खरीदने का बेहतरीन मौका, मिल रहे हजारों रुपये के ऑफर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हर महीने अपनी कारों पर अलग अलग डिस्‍काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं। इस महीने टाटा मोटर्स की कौन सी कार पर कितना डिस्‍काउंट ऑफर (Tata Motors Discount Offers) दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

निर्माता की ओर से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Tata Altroz को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को अगर इस महीने में खरीदा जाता है तो आपको सबसे ज्‍यादा बचत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने इस कार को खरीदने पर 65 हजार रुपये तक के ऑफर्स मिल सकते हैं। यह ऑफर इसके पुराने वर्जन पर दिया जा रहा है।

टाटा मोटर्स की ओर से सफारी को भी एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। अगर इस महीने इस एसयूवी को खरीदना है तो इस पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Tata Harrier पर भी होगी बचत टाटा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Harrier की बिक्री की जाती है। अगर आपको इस गाड़ी के Fearless X Plus को खरीदना है तो इस महीने आपको 50 हजार रुपये तक के ऑफर्स मिल सकते हैं। बाकी वेरिएंट्स पर इस महीने अधिकतम 25 हजार रुपये तक के ऑफर्स मिल रहे हैं।

Tata Punch पर क्‍या है ऑफर टाटा की ओर से सबसे सस्‍ती एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Punch को इस महीने खरीदना है तो अधिकतम 40 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं।

Tata Tigor पर क्‍या है ऑफर टाटा की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान सेगमेंट में Tata Tigor की बिक्री की जाती है। अगर आप इस गाड़ी को इस महीने में खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये की बचत हो सकती है।