Tata Sierra नवंबर में हो सकती है लॉन्च, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी Tata Sierra को एक बार फिर से ला भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है। इसे हाल हीमें टेस्टिंग के दौरान के बार भारत की सड़कों पर स्पॉट किया जा चुका है। इसे ऑटो एक्स्पो 2025 में शोकेस भी किया गया था। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा सरिया को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च लेकर आया जाएगा।

Tata Sierra का डिजाइन नई Tata Sierra अपने पुराने लेजेंड्री डिजाइन की झलक के साथ एक आधुनिक और प्रीमियम लुक लेकर आएगी। SUV में बॉक्सी प्रोफाइल, चौड़े B-पिलर्स और अल्पाइन विंडो डिजाइन जैसे क्लासिक एलिमेंट के बरकरार रहेंगे। हालांकि, अब यह एक 5-डोर SUV होगी जो नए मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

इसके फ्रंट में शार्प LED DRLs के साथ एक फुल-विड्थ LED स्ट्रिप, SIERRA लेटरिंग और रग्ड बंपर डिजाइन देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स, स्क्वेयर्ड व्हील आर्चेस और भारी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। SUV के रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, SIERRA बैजिंग और स्टाइलिश बंपर डिजाइन मिलेगा। Tata Sierra का इंटीरियर नई Sierra का इंटीरियर प्रीमियम लेवल का होगा, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिल सकता है। इसमें मिलने वाला इंटीरियर टाटा की कारों में पहली बार दिया जाएगा। इसमें 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्यूमिनेटेड Tata लोगो दिया जाएगा।