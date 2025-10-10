Tata Sierra नवंबर में हो सकती है लॉन्च, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स होगी लैस
टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Sierra को नवंबर 2025 में फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो 2025 में भी दिखाया गया था। नई Tata Sierra में आधुनिक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और कई बेहतरीन फीचर्स होंगे। यह पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट में उपलब्ध हो सकती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी Tata Sierra को एक बार फिर से ला भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है। इसे हाल हीमें टेस्टिंग के दौरान के बार भारत की सड़कों पर स्पॉट किया जा चुका है। इसे ऑटो एक्स्पो 2025 में शोकेस भी किया गया था। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा सरिया को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च लेकर आया जाएगा।
Tata Sierra का डिजाइन
- नई Tata Sierra अपने पुराने लेजेंड्री डिजाइन की झलक के साथ एक आधुनिक और प्रीमियम लुक लेकर आएगी। SUV में बॉक्सी प्रोफाइल, चौड़े B-पिलर्स और अल्पाइन विंडो डिजाइन जैसे क्लासिक एलिमेंट के बरकरार रहेंगे। हालांकि, अब यह एक 5-डोर SUV होगी जो नए मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
- इसके फ्रंट में शार्प LED DRLs के साथ एक फुल-विड्थ LED स्ट्रिप, SIERRA लेटरिंग और रग्ड बंपर डिजाइन देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स, स्क्वेयर्ड व्हील आर्चेस और भारी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। SUV के रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, SIERRA बैजिंग और स्टाइलिश बंपर डिजाइन मिलेगा।
Tata Sierra का इंटीरियर
नई Sierra का इंटीरियर प्रीमियम लेवल का होगा, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिल सकता है। इसमें मिलने वाला इंटीरियर टाटा की कारों में पहली बार दिया जाएगा। इसमें 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्यूमिनेटेड Tata लोगो दिया जाएगा।
Tata Sierra के फीचर्स
- इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम, OTA (Over-the-Air) अपडेट्स जैसे फीचर्स शामिल है।
- इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS फीचर्स, 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड/डिसेंट कंट्रोल, ESP और 360° कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल देखने के मिल सकते हैं। इन सेफ्टी फीचर्स की वजह से इसे Bharat NCAP / Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग की उम्मीद की जा रही है।
Tata Sierra का इंजन
Tata Sierra को पेट्रोल, डीजल और EV तीनों वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इसमें 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो 170 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए जाएंगे। Sierra Electric में Harrier EV वाला पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है, जो Tata की इलेक्ट्रिक लाइनअप को और मजबूत बनाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।