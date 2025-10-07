Language
    सुरक्षा और बेहतरीन डिजाइन के साथ Studds ने लॉन्‍च किया नया Ninja Comet हेलमेट, कीमत 1420 रुपये से शुरू

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Studds Ninja Comet Helmet देश में बड़ी संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं जिसमें दो पहिया वाहनों की संख्‍या काफी होती है। इसे कम करने के लिए हेलमेट का उपयोग करना काफी जरूरी है। हेलमेट निर्माता Studds की ओर से नया हेलमेट Ninja Comet लॉन्‍च किया गया है। इस हेलमेट में किस तरह की खासियत दी गई है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Studds Ninja Comet हेलमेट को भारत में लॉन्‍च किया गया।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इन हादसों में से सबसे ज्‍यादा संख्‍या दो पहिया वाहनों की होती है। जिनमें लोग बिना हेलमेट सफर करते हैं। हादसों से बचाने के लिए Studds की ओर से बजट सेगमेंट में नए हेलमेट Studds Ninja Comet को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर इस हेलमेट को लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Studds का नया हेलमेट हुआ लॉन्‍च

    हेलमेट निर्माता स्‍टड्स की ओर से भारतीय बाजार में नए हेलमेट के तौर पर Studds Ninja Comet को लॉन्‍च किया गया है। नए हेलमेट को फुल के साथ ही हाफ फेस हेलमेट के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है।

    क्‍या है खासियत

    स्‍टड्स के निंजा कॉमेट हेलमेट को भारत में पड़ने वाली गर्मी को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है। जिस कारण हेलमेट में वेंटिलेशन और बेहतर राइडर कम्फर्ट प्रदान करता है। इसके अंदर के हिस्‍से में हाइपोलर्जेनिक लाइनर को दिया गया है जो लंबे सफर के बाद भी जलन मुक्‍त अनुभव देता है। साथ ही यह गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए भी काफी उपयुक्‍त हेलमेट है।

    कितना है सुरक्षित

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हेलमेट में एक बिल्‍ट इन सन वाइजर भी दिया गया है। साथ ही इसे ईपीएस से बनाया गया है जो हर तरह की स्थिति में बेहतरीन सुरक्षा देता है। सुरक्षा के लिए इसे आईएसआई से सर्टिफिकेशन दिया गया है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    स्‍टड्स इंडिया के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ भूषण खुराना ने कहा कि विश्वसनीय निंजा श्रृंखला से विकसित, यह नया मॉडल बेहतर सुविधा, शैली और सुरक्षा का वादा करता है जो हमेशा हमारा लक्ष्य रहा है। हमारी सबसे लोकप्रिय श्रृंखलाओं में से एक के रूप में, निंजा रेंज को अगली पीढ़ी के सवारों के लिए फिर से तैयार किया गया है। त्योहारी सीजन से पहले 2025 मॉडल लॉन्च करने के साथ, हम सवारी के अनुभव को बढ़ाने के लिए बिल्ट-इन सन वाइज़र, स्पोर्टी स्पॉइलर आदि जैसी कई विशेषताओं से भरे हेलमेट पेश करने के लिए उत्साहित हैं।

    कितनी है कीमत

    स्‍टड्स की ओर से निंजा कॉमेट सीरीज के नए हेलमेट की कीमत 1420 रुपये से शुरू की गई है। इस हेलमेट को पांच रंगों में उपलब्‍ध करवाया गया है।