हेलमेट निर्माता स्‍टड्स की ओर से भारतीय बाजार में नए हेलमेट के तौर पर Studds Jet Toxic को लॉन्‍च किया गया है। नए हेलमेट को हाफ फेस हेलमेट के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।

क्‍या है खासियत स्‍टड्स के निंजा कॉमेट हेलमेट को उन राइडर्स के लिए बनाया गया है जो एक अनूठा गियर चाहते हैं। जिस कारण हेलमेट में वेंटिलेशन और बेहतर राइडर कम्फर्ट प्रदान करता है। इसमें खास तौर पर डिजाइन किया गया छोटा चॉपर वाइजर दिया गया है।

कितना है सुरक्षित निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हेलमेट को एबीएस शेल के साथ बनाया गया है जो हर तरह की स्थिति में बेहतरीन सुरक्षा देता है। इस हेलमेट के अंदर आरामदायक, पसीना सोखने वाला और प्रभावी प्रभाव अवशोषण प्रदान करने वाला कुशनयुक्त, प्रीमियम लेदरेट लाइनर जैसे उत्‍पाद का उपयोग किया गया है। साथ ही इसमें स्टेनलेस स्टील का जंगरोधी बकल दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसे आईएसआई से सर्टिफिकेशन दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात स्‍टड्स इंडिया के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ भूषण खुराना ने कहा कि STUDDS में हमारा मानना है कि राइडर्स को सुरक्षा और स्टाइल के बीच कभी भी चुनाव नहीं करना चाहिए। जेट सीरीज़ हमेशा से ही किफायती कीमत पर बेहतरीन सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए जानी जाती रही है। जेट टॉक्सिक इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक नए और आकर्षक लुक के साथ आज की पीढ़ी के राइडर्स को पसंद आएगा। यह उन शहरी राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सुरक्षा को महत्व देते हैं और साथ ही एक ऐसा डिज़ाइन चाहते हैं जो उनके स्टाइल को दर्शाता हो। हमें पूरा विश्वास है कि जेट टॉक्सिक पूरे भारत में राइडर्स का पसंदीदा बन जाएगा और उनकी रोज़मर्रा की यात्राओं के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश साथी साबित होगा।