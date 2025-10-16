Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Skoda Octavia RS भारतीय बाजार में स्‍कोडा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कल अपनी नई कार के तौर पर स्‍कोडा ऑक्‍टाविया आरएस को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इस सेडान कार में किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Skoda Octavia RS कल होगी लॉन्‍च

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में स्‍कोडा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कल अपनी सबसे दमदार कार के तौर पर Skoda Octavia RS को देश में लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इसमें कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी Skoda Octavia RS

    स्‍कोडा की ओर से भारतीय बाजार में कल नई सेडान कार के तौर पर स्‍कोडा ऑक्‍टाविया आरएस को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली यह सबसे ताकतवर इंजन वाली कार होगी। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी दिया जाएगा।

    कैसे होंगे फीचर्स

    निर्माता की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। इस सेडान कार में फुल ब्‍लैक इंटीरियर के साथ ही रेड इंसर्ट्स को दिया जाता है, जिससे यह देखने में काफी प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही इसमें आरएस की बैजिंग के साथ स्‍पोर्ट्स कार वाली सीट्स को दिया जाता है। इसमें कार्बन फाइबर, 13 इंंच की सेंट्रल डिस्‍प्‍ले, नेविगेशन सिस्‍टम को स्‍टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। थ्री स्‍पोक स्‍टेयरिंग व्‍हील, इलेक्‍ट्रिक एडजस्‍टमेंट वाली सीट्स, मेमोरी फंक्‍शन और सीट कुशन, 10 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एल्‍यूमिनियम फिनिश पैडल्‍स, एलईडी मैट्रिक्‍स हेडलाइट्स, 18 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रियर एलईडी लाइट्स, के साथ कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है। इन फीचर्स के साथ ही इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कितना दमदार इंजन

    स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस को सामान्‍य ऑक्‍टाविया के मुकाबले ज्‍यादा दमदार इंजन के साथ लाया जा सकता है। कई बाजारों में इसमें दो लीटर का टीएसआई इंजन दिया जाता है। जिससे गाड़ी को 265 हॉर्स पावर के साथ 370 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह पावर इसके पुराने वर्जन के मुकाबले 15 किलोवाट ज्‍यादा है। इसमें 7स्‍पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया गया है। इस इंजन के साथ यह कार 6.4 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्‍पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसी इंजन के साथ इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस के लॉन्‍च के समय ही इसकी कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस कार को भारत में 50 से 60 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के बीच लॉन्‍च किया जा सकता है।