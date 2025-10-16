Language
    घर लाना है Skoda Slavia का बेस वेरिएंट, दो लाख की Down Payment के बाद हर महीने देनी होगी इतनी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan Skoda की ओर से मिड साइज सेडान सेगमेंट में Skoda Slavia को ऑफर किया जाता है। इस सेडान कार के बेस वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद कितने रुपये (Skoda Slavia EMI and Down Payment) हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Skoda Slavia के लिए कितनी देनी होगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। यूरोप की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिलSkoda की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mid Size Sedan Car के तौर पर Skoda Slavia को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप इस मिड साइज सेडान कार के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    Skoda Slavia की कीमत

    Skoda की ओर से Slavia के बेस वेरिएंट Classic को 10 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 76 हजार रुपये का रोड टैक्‍स, करीब 52 हजार रुपये का इंश्‍योरेंस देना होगा। जिसके बाद Skoda Slavia Classic on road price करीब 11.29 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट Classic को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 9.29 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 9.29 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 14949 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Skoda Slavia

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 9.29 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 14949 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Skoda Slavia के बेस वेरिएंट के लिए करीब 3.26 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 14.55 लाख रुपये हो जाएगी।

    Skoda Slavia का किनसे है मुकाबला

    भारतीय बाजार में Skoda Slavia को Mid Size Sedan Car सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Verna, Volkswagen Virtus, Honda City जैसी कारों से होता है।

     