    Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के फेसलिफ्ट की हो रही तैयारी, लॉन्‍च से पहले की जा रही टेस्टिंग, मिली यह जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    देश में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। जिसे देखते हुए निर्माता भी इसी सेगमेंट में नए वाहनों को पेश करने के साथ मौजूदा वाहनों को अपडेट भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इनको टेस्‍ट किया जा रहा है। इस दौरान क्‍या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

    Skoda और Volkswagen ला रही फेसलिफ्ट वर्जन।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल स्‍कोडा और फॉक्‍सवैगन की ओर से जल्‍द ही Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के Facelift को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों निर्माताओं की ओर से इन एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने से पहले इसकी टेस्‍टिंग की जा रही है। टे‍स्‍टिंग के दौरान इन दोनों एसयूवी को फिर देखा गया है। दोनों एसयूवी की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Skoda और Volkswagen करेंगी फेसलिफ्ट लॉन्‍च

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्‍कोडा और फॉक्‍सवैगन की ओर से अपनी मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी दोनों निर्माताओं की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

    हो रही टेस्‍टिंग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में लॉन्‍च करने से पहले इनकी टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इन दोनों एक बार फिर एक साथ देखा गया है। महाराष्‍ट्र के एक शहर में इन दोनों एसयूवी को ट्रैफिक के बीच देखा गया है। जिनके आगे और पिछले हिस्‍से को ढंका गया था।

    मिली यह जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ही एसयूवी के अगले और पिछले हिस्‍से को ढंका गया था। जिससे यह पता चला है कि इनके फ्रंट और रियर में ही कई बदलाव किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही एसयूवी के फ्रंट में नई ग्रिल, हेडलाइट्स को दिया जा सकता है। वहीं रियर में भी नई टेल लाइट्स के साथ बंपर को दिया जा सकता है। साइड प्रोफाइल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के ही इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ नए फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है।

    कब तक होंगी लॉन्‍च

    आधिकारिक तौर पर दोनों निर्माताओं की ओर से इन मिड साइज एसयूवी के फेसलिफ्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इन दोनों को ही अगले साल की पहली तिमाही तक भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।