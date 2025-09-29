Skoda Kushaq भारतीय बाजार में स्‍कोडा की ओर से सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्‍कोडा की ओर से जल्‍द ही मिड साइज एसयवी Skoda Kushaq के Facelift को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इसे टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है। इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल स्‍कोडा की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी Skoda Kushaq Facelift को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने से पहले इसकी टेस्‍टिंग कर रही है। टे‍स्‍टिंग के दौरान इसे फिर देखा गया है। एसयूवी की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Skoda Kushaq Facelift होगी लॉन्‍च मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्‍कोडा की ओर से अपनी मिड साइज एसयूवी कुशाक के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को लॉन्‍च करने से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। हाल में ही फिर से एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर से देखी गई स्‍कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को पूरी तरह से ढंका हुआ था। लेकिन भी डिजाइन और कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। क्‍या होगा बदलाव स्‍कोडा की कुशाक फेसलिफ्ट में ज्‍यादातर बदलाव डिजाइन और फीचर्स में हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फ्रंट बंपर, ग्रिल और हेडलाइट्स के डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है। फेसलिफ्ट मकें इसी हेडलाइट की पोजिशन को बदलकर ऊपर भी किया जा सकता है और इसी में इंडीकेटर भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नए डिजाइन के साथ नई कनेक्‍टिड एलईडी टेल लाइट्स को दिया जा सकता है। एसयूवी के इंटीरियर को भी अपडेट कर लॉन्‍च किया जा सकता है। साथ ही कुछ नए फीचर्स और इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर के साथ इंफोटेनमेंट सिस्‍टम को भी बेहतर किया जा सकता है। उम्‍मीद है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।

इंजन में होगा बदलाव? रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के इंजन में बदलाव होने की उम्‍मीद कम है। इसके मौजूदा वर्जन वाले इंजन को ही फेसलिफ्ट वर्जन में भी ऑफर किया जा सकता है। मौजूदा समय में कुशाक में एक लीटर और 1.5 लीटर की क्षमता वाले इंजन को ऑफर किया जाता है। इसके साथ छह स्‍पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को दिया जाता है।

कब होगी लॉन्‍च स्‍कोडा की ओर से अभी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लेकर कोई भी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि Skoda Kushaq Facelift को भारत में साल 2025 के आखिर या 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत निर्माता की ओर से एसयूवी के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च के बाद ही सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि मौजूदा वर्जन की कीमत में 20 से 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी के साथ इसे लॉन्‍च किया जा सकता है।