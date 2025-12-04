ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इसी के साथ उनकी आधिकारिक कार Aurus Senat भी भारत आ रही है। क्‍यों यह गाड़ी दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

भारत आ रहे पुतिन रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह अपनी आधिकारिक को भी ला रहे हैं और इसी कार से वह भारत में सफर करेंगे। पुतिन की आधिकारिक कार Aurus Senat है जो पहले भी कई राष्‍ट्राध्‍यक्षों के साथ मुलाकात के दौरान देखी जा चुकी है।

PM Modi भी कर चुके हैं सफर रूस के राष्‍ट्रपति की खास कार ऑरस सीनेट में भारत के पीएम मोदी भी सफर कर चुके हैं। इस साल की शुरुआत में चीन के शंघाई में सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीनेट में सवार हुए थे।

क्‍या है खासियत रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन की यह आधिकारिक कार काफी खास है। ऑरस सीनेट कार को राष्‍ट्रपति के लिए खास तौर पर बनाया गया है इसलिए यह एक आर्मर्ड कार है। जो कार के अंदर बैठे व्‍यक्ति को बुलेट, ब्‍लास्‍ट जैसे किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रख सकती है। इसमें बेहद मजबूत चेसिस और खास सस्‍पेंशन सिस्‍टम को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार VR10 लेवल की बैलिस्‍टिक सुरक्षा के सा‍थ आती है।

कैसा है इंटीरियर जानकारी के मुताबिक ऑरस सीनेट कार का इंटीरियर भी बेहद लग्‍जरी के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें उच्‍च तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें लग्‍जरी और आरामदायक सीटें, बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, लेदर अपहोलस्‍ट्री को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन रूस के राष्‍ट्रपति के लिए बनाई जाने वाली इस गाड़ी में 4.4-लीटर की क्षमता का हाइब्रिड इंजन V8 मिलता है जो इसे 598 हॉर्स पावर और 889 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ नौ स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। यह कार ऑल व्‍हील ड्राइव भी है और यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड को सिर्फ छह सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्‍पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।