Renault की तीन नई कारें जल्द होंगी लॉन्च, Compact SUV, Hatchback या Sedan किस सेगमेंट में आएगी कौन सी गाड़ी

Renault Launch भारतीय बाजार में रेनो की ओर से हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपने पोर्टफोलियो का विस्‍तार करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से कौन सी कारों को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से अपने उत्‍पादों की बिक्री की जाती है। रेनो की ओर से भी बाजार में तीन कारों को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन जल्‍द ही निर्माता अपने पोर्टफोलियो का विस्‍तार करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस सेगमेंट में किस गाड़ी को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होंगी तीन कारें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से भारतीय बाजार में तीन कारों को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इन तीनों कारों के बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है।

किस सेगमेंट में आएंंगी कारें रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जिन तीन कारों को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। उनको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के सात सीटों के विकल्‍प और इलेक्‍ट्रिक हैचबैक सेगमेंट में तीनों को लॉन्‍च किया जा सकता है।

किन कारों को लाया जाएगा जानकारी के मुताबिक इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में निर्माता की ओर से क्विड के इलेक्‍ट्रिक वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पांच सीटों के साथ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में रेनो की ओर से डस्‍टर को लॉन्‍च किया जाएगा। सात सीटों के विकल्‍प के साथ निर्माता की ओर से भारतीय बाजार में बोरियल एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जा सकता है।

कब होंगी लॉन्‍च निर्माता की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 में निर्माता अपनी नई एसयूवी को लॉन्‍च करेगी। जानकारी के मुताबिक जनवरी में रेनो डस्‍टर को सबसे पहले भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद इलेक्‍ट्रिक क्विड को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके बाद निर्माता की ओर से 2026 के मध्‍य तक बोरियल एसयूवी को भी भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।