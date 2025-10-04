Renault Kwid EV फिर टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी, मिली फ्रंट की जानकारी, जल्द हो सकती है लॉन्च
Renault Kwid EV रेनो की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक सेगमेंट में क्विड को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसके पहले इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान क्या जानकारी मिली है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माता कई सेगमेंट में वाहनों को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। रेनो की ओर से क्विड के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हैचबैक कार को लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान क्या जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
रेनो कर रही तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से क्विड के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले इस हैचबैक कार की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक हैचबैक कार के फ्रंट की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक इस हैचबैक कार के फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। साथ ही ब्लैक आर्च व्हील, ओआरवीएम को दिया जा सकता है। इसके अलावा इस कार का मूूल डिजाइन इसके ICE वर्जन की तरह होगा।
कितनी होगी रेंज
जानकारी के मुताबिक इस हैचबैक कार में निर्माता की ओर से 26.8 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है। जिससे इसे 200 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसमें लगी मोटर से इसे 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड मिल सकती है। साथ में इसे फास्ट चार्जिंग का विकल्प भी मिल सकता है।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन भारत में इसे 2026 के शुरू तक लॉन्च किया जा सकता है।
कितनी होगी कीमत
रेनो की ओर से जब इलेक्ट्रिक क्विड को लॉन्च किया जाएगा। तभी कीमत की सही जानकारी मिलेगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च के समय इसे सात से 10 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।
