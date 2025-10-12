Language
    Renault E Kwid हुई ब्राजील में पेश, कितनी है रेंज और कैसे हैं फीचर्स, भारत में कब तक होगी लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    रेनो की ओर से भारत सहित दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही अपनी क्विड के इलेक्‍ट्रिक वर्जन को ब्राजील में पेश किया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनियाभर में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से कई देशों में कई सेगमेंट में नए इलेक्‍ट्रिक वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। रेनो की ओर से भी क्विड के इलेक्‍ट्रिक वर्जन को ब्राजील में पेश किया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। सिंगल चार्ज के बाद कितनी रेंज मिलती है। भारत में इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पेश हुई Renault E Kwid

    रेनो की ओर से ब्राजील में इलेक्‍ट्रिक क्विड को पेश कर दिया गया है। निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन के साथ पेश किया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    ब्राजील में पेश की गई इलेक्‍ट्रिक क्विड में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें 225 लीटर की क्षमता का बूट स्‍पेस, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलैस स्‍मार्टफोन मिररिंग, जीपीएस नेविगेशन, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नया सेंटर कंसोल, नया ई-शिफ्टर गियरबॉक्‍स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, छह एयरबैग, ADAS, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ब्‍लैक इंटीरियर, टीपीएमएस, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, एबीएस, ईबीडी, रियर व्‍यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    कितनी दमदार बैटरी और मोटर

    निर्माता की ओर से ब्राजील में पेश की गई इलेक्‍ट्रिक क्विड में 26.8 Kwh की बैटरी को दिया गया है। जिससे इसे 180 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसमें लगी बैटरी को फास्‍ट चार्जर से 27 मिनट में 15 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें 48 किलोवाट की क्षमता की मोटर दी गई है जिससे इसे 65 हॉर्स पावर के साथ 113 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 3.9 सेकेंड में 0-50 किलोमीटर की स्‍पीड हासिल की जा सकती है। इसकी बैटरी पर निर्माता की ओर से आठ साल की वारंटी को दिया जा रहा है।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से इसे ब्राजील में 99990 रियल में पेश किया है। जो भारतीय रुपये में करीब 16 लाख रुपये होते हैं।

    भारत में होगी लॉन्‍च?

    रेनो की ओर से भारत में भी क्विड के इलेक्‍ट्रिक वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। उम्‍मीद है कि इसे भारत में साल 2026 की दूसरी तिमाही तक लॉन्‍च किया जा सकता है।