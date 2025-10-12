ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनियाभर में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से कई देशों में कई सेगमेंट में नए इलेक्‍ट्रिक वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। रेनो की ओर से भी क्विड के इलेक्‍ट्रिक वर्जन को ब्राजील में पेश किया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। सिंगल चार्ज के बाद कितनी रेंज मिलती है। भारत में इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेश हुई Renault E Kwid रेनो की ओर से ब्राजील में इलेक्‍ट्रिक क्विड को पेश कर दिया गया है। निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन के साथ पेश किया गया है। कैसे हैं फीचर्स ब्राजील में पेश की गई इलेक्‍ट्रिक क्विड में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें 225 लीटर की क्षमता का बूट स्‍पेस, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलैस स्‍मार्टफोन मिररिंग, जीपीएस नेविगेशन, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नया सेंटर कंसोल, नया ई-शिफ्टर गियरबॉक्‍स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, छह एयरबैग, ADAS, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ब्‍लैक इंटीरियर, टीपीएमएस, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, एबीएस, ईबीडी, रियर व्‍यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर निर्माता की ओर से ब्राजील में पेश की गई इलेक्‍ट्रिक क्विड में 26.8 Kwh की बैटरी को दिया गया है। जिससे इसे 180 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसमें लगी बैटरी को फास्‍ट चार्जर से 27 मिनट में 15 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें 48 किलोवाट की क्षमता की मोटर दी गई है जिससे इसे 65 हॉर्स पावर के साथ 113 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 3.9 सेकेंड में 0-50 किलोमीटर की स्‍पीड हासिल की जा सकती है। इसकी बैटरी पर निर्माता की ओर से आठ साल की वारंटी को दिया जा रहा है।