Mahindra Bolero पर गिरा भूसे से भरा Overload ट्रक, लापरवाही के कारण ड्राइवर की हुई मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना
उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक ओवरलोड ट्रक Mahindra Bolero पर पलट गया। इस हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर रोज हजारों सड़क हादसे होते हैं। जिनका सबसे बड़ा कारण लापरवाही होता है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओवरलोड ट्रक Mahindra Bolero पर गिर गया। वीडियो से किस तरह की जानकारी सामने आई है। हादसा कहां पर हुआ है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Mahindra Bolero पर गिरा ओवरलोड ट्रक
देश में लापरवाही के कारण हर रोज हजारों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसी ही लापरवाही का एक और मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हादसा उत्तर प्रदेश के रामपुर का बताया जा रहा है जहां पर एक ओवरलोड ट्रक Mahindra Bolero पर गिर गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर सचिन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने पोस्ट किया है।
ड्राइवर की हुई मौत
रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी जा रही है कि हादसे में Mahindra Bolero के ड्राइवर की मौत हो गई है और मौत के साथ ही शरीर की कई हड्डियां भी टूट गईंं। वीडियो में साफ तौर पर इस बात की जानकारी मिल रही है कि सड़क पर चल रहे ट्रक में क्षमता से ज्यादा वजन रखा हुआ था। हादसे के कारण ओवरलोडिंग और लापरवाही थी। जिसके कारण ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक भी फरार हो गया।
ओवरलोडिंग से हुआ हादसा
हादसे से पहले बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक को नहीं देखा। ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने की कोशिश की लेकिन ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और भूसे से ओवरलोड ट्रक बोलेरो पर गिर गया।
प्रशासन की थी महिंद्रा बोलेरो
रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त महिंद्रा बोलेरो बिजली विभाग की थी और एसडीओ की गाड़ी थी। मृतक ड्राइवर हादसे से पहले एसडीओ को छोड़कर अपने घर जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाइवे पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया।
