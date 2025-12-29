Mahindra Bolero पर गिरा भूसे से भरा Overload ट्रक, लापरवाही के कारण ड्राइवर की हुई मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर रोज हजारों सड़क हादसे होते हैं। जिनका सबसे बड़ा कारण लापरवाही होता है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओवरलोड ट्रक Mahindra Bolero पर गिर गया। वीडियो से किस तरह की जानकारी सामने आई है। हादसा कहां पर हुआ है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mahindra Bolero पर गिरा ओवरलोड ट्रक देश में लापरवाही के कारण हर रोज हजारों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसी ही लापरवाही का एक और मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हादसा उत्‍तर प्रदेश के रामपुर का बताया जा रहा है जहां पर एक ओवरलोड ट्रक Mahindra Bolero पर गिर गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर सचिन गुप्‍ता नाम के व्‍यक्ति ने पोस्‍ट किया है।

ड्राइवर की हुई मौत रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी जा रही है कि हादसे में Mahindra Bolero के ड्राइवर की मौत हो गई है और मौत के साथ ही शरीर की कई हड्डियां भी टूट गईंं। वीडियो में साफ तौर पर इस बात की जानकारी मिल रही है कि सड़क पर चल रहे ट्रक में क्षमता से ज्‍यादा वजन रखा हुआ था। हादसे के कारण ओवरलोडिंग और लापरवाही थी। जिसके कारण ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक भी फरार हो गया।

ओवरलोडिंग से हुआ हादसा हादसे से पहले बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक को नहीं देखा। ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने की कोशिश की लेकिन ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और भूसे से ओवरलोड ट्रक बोलेरो पर गिर गया।