ओला की ओर से अभी बाइक के बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इसे 15 अगस्‍त 2024 को सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्‍योंकि कंपनी पिछले कुछ समय से हर साल 15 अगस्‍त के दिन नई घोषणाएं करती है। साथ ही इस बार भी संकल्‍प 2024 के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नई बाइक के साथ कई और घोषणाएं की जा सकती हैं।

Future of motorcycling is here. Join us on August 15th! 🏍️🇮🇳 pic.twitter.com/da8Mtxahmg— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 6, 2024