1.12 लाख रुपये वाले Ather Rizta की एक हजार यूनिट्स हुई डिलीवर, मिलती है 159 किलोमीटर की रेंज

कंपनी अपने इस स्‍कूटर में 2.9 kWh और 3.7 kWh क्षमता की बैटरी को देती है। जिससे इसे 123 और 159 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें जिस मोटर को दिया जाता है उससे 4.3 किलोवाट की पावर और 22 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी टॉप स्‍पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

एथर के रिज्‍टा इलेक्ट्रिक स्‍कूटर को तीन वेरिएंट में ऑफर किया गया है। दिल्‍ली में इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 1.12 लाख रुपये है। मिड वेरिएंट को 1.27 लाख और टॉप वेरिएंट को 1.47 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

यह भी पढ़ें- Ather 450S Review: कम दाम में मिलेगा प्रो मॉडल का मजा! जानिए कितना खास है एथर का सबसे किफायती ई-स्कूटर

Rizta is finally hitting the road across the country!

Yesterday, we hit a milestone by delivering 1,000 units of Rizta across India, our largest single-day delivery to date.

Pune itself saw 501 Rizta deliveries yesterday. Despite the weather, it was amazing how customers still… pic.twitter.com/NWD43j2V36— Tarun Mehta (@tarunsmehta) July 29, 2024