    October में इन Hatchback Cars की रही मांग, Top-5 में शामिल हुईं Maruti और Tata की ये कारें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    भारत में एसयूवी की मांग के बावजूद, हैचबैक कारों की लोकप्रियता बनी हुई है। अक्टूबर 2025 में मारुति वैगन आर 18970 यूनिट्स के साथ शीर्ष पर रही। मारुति बलेनो और स्विफ्ट भी शीर्ष तीन में शामिल रहीं। टाटा टियागो और मारुति ऑल्टो के10 ने भी अच्छी बिक्री दर्ज की। अन्य मॉडलों में टोयोटा ग्लैंजा और हुंडई आई-20 भी शामिल हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में SUV सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग होती है। लेकिन Hatchback Cars को भी काफी पसंद किया जाता है। साल 2025 के अक्‍टूबर महीने के दौरान किन हैचबैक कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद (Top selling Hatchback Cars in India) किया गया। किन कारों को Top-5 में शामिल किया गया है। किस कार की कितनी यूनिट्स की‍ बिक्री बीते महीने के दौरान हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पहले नंबर पर रही Maruti Wagon R

    मारुति की ओर से हैचबैक सेगमेंट में वैगन आर को कई सालों से बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस गाड़ी को देश में काफी पसंद किया जाता है। बीते महीने के दौरान भी बिक्री के मामले में यह हैचबैक कार पहले नंबर पर रही है। इस हैचबैक कार की बीते महीने 18970 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    Maruti Baleno की भी मांग

    मारुति की ओर से बलेनो हैचबैक कार को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस हैचबैक कार की भी बीते महीने के दौरान 16873 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    तीसरे नंबर पर रही Maruti Swift

    मारुति की ओर से स्विफ्ट कार को भी हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस कार को भी काफी पसंद किया जाता है। बीते महीने के दौरान इस कार की 15542 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    अगले नंबर पर रही Tata Tiago

    टाटा की ओर से टियागो को भी हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस हैचबैक कार की 8850 यूनिट्स की किब्री बीते महीने के दौरान हुई है।

    Top-5 में शामिल हुई Maruti Alto

    मारुति की ओर से ऑल्‍टो के।0 को भी बिक्री के लिए हैचबैक कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस कार की 6210 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने के दौरान की गई है।

    इन कारों की भी रही मांग

    टॉप-5 के साथ ही हैचबैक सेगमेंट में टोयोटा ग्‍लैंजा, हुंडई आई-10 ग्रैंड नियोस, हुंडई आई-20, टाटा अल्‍ट्रोज और मारुति एस प्रेसो की भी मांग रही है।