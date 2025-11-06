Maruti Arena की कारों पर हजारों रुपये बचाने का मौका, Wagon R से लेकर Swift, Brezza पर मिल रहे बेहतरीन Discount Offers

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    मारुति सुजुकी ने नवंबर में एरिना डीलरशिप पर मिलने वाले डिस्काउंट की घोषणा की है। ऑल्टो K10 और एस प्रेसो पर 52,100 रुपये तक की छूट मिल रही है। वैगन आर पर 62,100 रुपये तक और स्विफ्ट पर 57,100 रुपये तक की छूट है। सेलेरियो पर 52,100 रुपये तक की बचत हो सकती है, जबकि डिजायर पर 10,000 रुपये और ब्रेजा पर 25,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से November में Arena डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली गाड़ियों के लिए बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। निर्माता की ओर से इस महीने एरिना डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली किस गाड़ी पर कितना डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Alto K10

    मारुति की ओर से Alto K10 को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 52100 रुपये तक के डिस्‍काउंंट ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से इसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट शामिल है। निर्माता की ओर से इस कार को देश की सबसे सस्‍ती कारों में से एक की तरह ऑफर किया जाता है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये से लेकर 5.44 लाख रुपये तक है।

    Maruti S Presso

    मारुति की ओर से देश की सबसे सस्‍ती कार के तौर पर एस प्रेसो कार को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस कार पर भी अधिकतम 52100 रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट शामिल है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये से 5.24 लाख रुपये के बीच है।

    Maruti Wagon R

    मारुति की ओर से वैगन आर को भी लंबे समय से भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। इस कार को इस महीने खरीदने पर 62100 रुपये तक बचाए जा सकते हैं। निर्माता की ओर से इस कार पर भी कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट को दिया जा रहा है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 6.94 लाख रुपये तक है।

    Maruti Swift

    मारुति की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में स्वि्फ्ट की बिक्री भी की जाती है। इस कार को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 57100 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इस कार को 5.78 लाख रुपये से 8.64 लाख रुपये के बीच ऑफर किया जाता है।

    Maruti Celerio

    मारुति की ओर से सेलेरियो कार को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की इस कार को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 52100 रुपये बचाए जा सकते हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये से 6.72 लाख रुपये के बीच है।

    Maruti Dzire

    मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर डिजायर की बिक्री की जाती है। इस महीने इस कार को खरीदने पर अधिकतम 10 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं। यह‍ बचत इसके सभी वेरिएंट्स पर एक समान दी जा रही है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये के बीच है। 

    Maruti Brezza

    मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर ब्रेजा की बिक्री की जाती है। इस महीने इस कार को खरीदने पर अधिकतम 25 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं। इस एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये के बीच है।