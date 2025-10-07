केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने दिया बड़ा बयान, ICE वाहनों की कीमत के बराबर होगी ईवी के दाम

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने इलेक्‍ट्रिक और ICE सेगमेंट के वाहनों की कीमत पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से अपने बयान में क्‍या कहा गया है। किस तरह से दोनों तकनीक के वाहनों की कीमत कम हो जाएगी। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में ICE के साथ ही इलेक्‍ट्रिक वाहनों की बिक्री की जाती है। दोनों ही तरह की तकनीक के वाहनों की कीमत में अभी भी काफी अंतर है। जिस कारण इलेक्‍ट्रिक वाहनों के मुकाबले इंजन वाली कारों की बिक्री ज्‍यादा होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बयान में क्‍या कहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने अब इलेक्‍ट्रिक वाहनों की कीमत पर बयान दिया है। कही यह बात रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगले चार से छह महीनों के दौरान इलेक्‍ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की कीमत के बराबर हो सकती है। ऐसा पिछले कुछ सालों में कई क्षेत्रों में शून्‍य उत्‍सर्जन वाहनों की बढ़ती खपत के कारण संभव हुआ है। अगर कीमत में समानता हो जाती है तो इससे इलेक्‍ट्रिक वाहनों की बिक्री में और तेजी आ सकती है।

ईंधन आयात पर होता है बड़ा खर्च केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि भारत हर साल ईंधन के आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए खतरा है। भारत की जीवाश्‍म ईंधन पर निर्भरता एक आर्थिक बोझ है।

कहां दिया बयान रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बयान सोमवार को फिक्‍की के कार्यक्रम के दौरान दिल्‍ली में दिया है। इंजन वाली कार की कितनी है कीमत जीएसटी में बदलाव के बाद भारत में सबसे सस्‍ती इंजन वाली कार के तौर पर मारुति एस प्रेसो को खरीदा जा सकता है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से शुरू होती है।