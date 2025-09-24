Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Victoris से कितना मिलता है माइलेज, टैंक फुल करवाने में आएगा कितना खर्च और कितनी दूरी करेगी तय

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:00 PM (IST)

    Maruti Victoris देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में विक्‍टोरिस को सितंबर में ही लॉन्‍च किया गया है। इसके सामान्‍य पेट्रोल इंजन वाले मैनुअल वेरिएंट से कितना माइलेज मिलता है। एक बार टैंक फुल करवाने में कितना खर्च आता है और इससे कितनी दूरी तय की जा सकती है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मारुति विक्‍टोरिस एसयूवी से एक लीटर में कितनी माइलेज मिलती है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सितंबर 2025 में लॉन्‍च की गई एसयूवी विक्‍टोरिस को कई इंजन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया जाता है। लेकिन पेट्रोल मैनुअल इंजन के साथ इससे कितना माइलेज मिलता है। टैंक फुल करवाने के बाद इसे कितने किलोमीटर चलाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सितंबर में लॉन्‍च हुई है विक्‍टोरिस

    मारुति की ओर से तीन सितंबर 2025 को अपनी मिड साइज एसयूवी Maruti Victoris को भारतीय बाजार में पेश किया था। जिसके बाद 15 सितंबर को इसकी कीमत की घोषणा की गई थी। अब 22 सितंबर से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है।

    मिलता है कई इंजन का विकल्‍प

    मारुति की ओर से इसमें 1.5 लीटर सामान्‍य इंजन के अलावा सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक के साथ भी इंजन के विकल्‍प दिए हैं। इसके 1.5 लीटर सामान्‍य इंजन से मारुति के मुताबिक 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिल सकती है।

    कितने लीटर आएगा पेट्रोल

    मारुति ने विक्‍टोरिस एसयूवी में 45 लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक दिया है। इस टैंक को फुल करने के लिए अगर दिल्‍ली में पेट्रोल भरवाया जाता है तो 94.77 रुपये प्रति लीटर से करीब 4264 रुपये का खर्च होगा।

    कितनी दूर चलेगी एसयूवी

    निर्माता के मुताबिक अगर एसयूवी को एक लीटर पेट्रोल में 21 किलोमीटर तक चलाया जाता है तो एक बार पेट्रोल टैंक फुल करवाने के बाद इससे 945 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है।

    चलाने पर निर्भर है माइलेज

    निर्माता की ओर से माइलेज के आंकड़ों को एक निश्‍चित स्‍पीड और किलोमीटर तय करने के बाद बताया जाता है। लेकिन सामान्‍य स्थिति में यह जरूरी नहीं होता कि उतनी माइलेज आपको भी मिले। कई बार सड़कों पर ज्‍यादा ट्रैफिक और चलाने के अलग अलग तरीकों के कारण भी माइलेज में अंंतर आ जाता है।