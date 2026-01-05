Nissan Tekton के लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर आया नया टीजर, फ्रंट से लेकर रियर की मिली पूरी जानकारी
निसान जल्द ही भारत में नई एसयूवी टेक्टॉन लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी हुआ है, जिसमें एसयूवी के फ्रंट और रियर ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में Nissan की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Magnite की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर Nissan Tekton को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च के पहले इस एसयूवी का नया टीजर हाल में ही सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इस टीजर में किस तरह की जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Nissan Tekton होगी लॉन्च
निसान की ओर से भारत में जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर टेक्टॉन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च के पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी का नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जिसमें इस एसयूवी के एक्सटीरियर की जानकारी मिल रही है।
क्या मिली जानकारी
सोशल मीडिया पर निर्माता की ओर से जो टीजर जारी किया गया है, उसमें एसयूवी के रियर और फ्रंट लुक की झलक दिखाई गई है। यह अब तक की संभवत: सबसे स्पष्ट झलक है, जिसमें एसयूवी के कई फीचर्स को भी देखा जा सकता है।
कैसा है डिजाइन
निसान की ओर से टेक्टॉन एसयूवी को अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Nissan Patrol से प्रेरित होकर बनाया गया है। जिसमें क्रोम के साथ फ्रंट ग्रिल, कनेक्टिड एलईडी लाइट्स, बड़े अक्षरों में टेक्टॉन नाम की ब्रॉन्डिंग, साइड प्रोफाइल में उभरे हुए व्हील आर्च, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स, सी डिजाइन के कनेक्टिड टेल लैंप, बीच में निसान का लोगो, निचले हिस्से में फिर से टेक्टॉन की ब्रॉन्डिंग की गई है। एसयूवी में रियर स्पॉयलर को भी दिया गया है।
मिलेंगे ये फीचर्स
निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, एलईडी कनेक्टिड टेल लाइट्स, बड़ी फ्रंट ग्रिल को दिया जाएगा। इसके साथ ही इस एसयूवी में प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे फरवरी और मार्च के बीच लॉन्च कर दिया जाएगा।
किनसे होगा मुकाबला
निसान की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाएगा। इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Mahindra Scorpio, Tata Harrier जैसी एसयूवी के साथ होगा।
