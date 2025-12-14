Nissan कर रही है नई गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी, इस हफ्ते मिल सकती है महत्वपूर्ण जानकारी
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट में वाहन ऑफर करने वाली निर्माता Nissan की ओर से जल्द ही अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह इस हफ्ते नई गाड़ी की अहम जानकारी दे सकती है। निर्माता की ओर से किस सेगमेंट में नई गाड़ी को ऑफर किया जा सकता है। इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Nissan कर रही नई गाड़ी की तैयारी
निसान की ओर से औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि वह अपने पोर्टफोलियो में एक और गाड़ी को जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निर्माता की ओर से इस हफ्ते महत्वपूर्ण जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा।
किस सेगमेंट में आएगी गाड़ी
निर्माता की ओर से अभी सिर्फ यह जानकारी दी गई है कि वह 18 दिसंबर को नई गाड़ी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देगी। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वह किस सेगमेंट में किस गाड़ी को ऑफर करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से नई गाड़ी को बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जा सकता है।
निसान के एमडी ने दी जानकारी
कुछ समय पहले ही निसान इंडिया के प्रबंध निदेशक ने जागरण हाईटेक को बताया था कि वह देश में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है, और किफायती सात सीटर एमपीवी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। निर्माता की ओर से जानकारी भी दी गई थी कि भारत में अगले कुछ महीनों के दौरान चार कारों को लॉन्च किया जाएगा। जिनमें से एक को अब 18 दिसंबर को पेश किया जा सकता है।
एसयूवी भी लाएगी निसान
निसान की ओर से 18 दिसंबर को नई गाड़ी की जानकारी देने से पहले ही एक और एसयूवी को भारत में लॉन्च करने की जानकारी दी जा चुकी है। निर्माता ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि वह भारत में Nissan Tekton नाम से नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस एसयूवी को कब तक लॉन्च किया जा सकता है, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
