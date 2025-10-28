Nissan Tekton फिर आई नजर, टेस्टिंग के दौरान मिली क्या जानकारी
भारतीय बाजार में जल्द ही निसान अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से नई एसयूवी के तौर पर Nissan Tekton को लॉन्च किया जा सकता है। इसके पहले एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से जल्द ही नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी को लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा है। जिस दौरान पहली बार इसे देखा गया है। एसयूवी की क्या जानकारी टेस्टिंग के दौरान मिली है। कब तक इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी Nissan Tekton
निसान की ओर से भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नई एसयूवी के तौर पर निसान टेक्टॉन को लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले निर्माता इस एसयूवी की टेस्टिंग कर रही है। इसी दौरान इस एसयूवी को देखा गया है।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की जिस यूनिट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है वह पूरी तरह से ढंकी हुई थी। जिस कारण डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसका डिजाइन निसान की पेट्रोल एसयूवी की तरह ही होगा। इसके साथ ही एसयूवी के फ्रंट में व्हील आर्च और मोटी क्लैडिंग को दिया गया है और नए डिजाइन के साथ अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। वहीं पीछे से भी यह एसयूवी बड़े बंपर के साथ आएगी।
हो चुकी है घोषणा
भारत में कुछ समय पहले ही इस एसयूवी के लॉन्च की घोषणा की गई थी और इसके डिजाइन की झलक को निर्माता की ओर से दिखाया गया था।
मिल सकते हैं ये फीचर्स
निसान की ओर से टेक्टॉन एसयूवी में और भी कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। जिसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंबिएंट लाइट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, प्रीमियम इंटीरियर, ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स शामिल हो सकते हैं।
मिलेगा इंजन का विकल्प?
निसान की ओर से अभी सिर्फ इसके डिजाइन और नाम की जानकारी दी गई है। निर्माता की ओर से इसे कितनी तरह के इंजन के विकल्प दिए जा सकते हैं। किस तरह के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को दिया जा सकता है। इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि इसको ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी लाया जा सकता है।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से टेक्टॉन के लॉन्च की तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस एसयूवी को भारत में 2026 की दूसरी तिमाही तक लॉन्च किया जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
निसान की नई एसयूवी टेक्टॉन को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। जिसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Kia Seltos, Hyundai Creta, Tata Harrier, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun जैसी एसयूवी के साथ होगा।
