Nissan SUV भारतीय बाजार में निसान की ओर से मैग्‍नाइट की कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को मिड साइज सेगमेंट में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी को हाल में ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता निसान की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान एसयूवी को देखा गया है। जिससे कई फीचर्स की जानकारी सामने आई है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। कब तक निर्माता की ओर से नई एसयूवी को लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई एसयूवी निसान की ओर से भारतीय बाजार में जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ही एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिसमें इसके कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। इस एसयूवी को सीएमएफ बी प्‍लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। जिसमें सी शेप की एलईडी लाइट्स, उभरे हुए व्‍हील आर्च, रियर स्‍पॉयलर, रियर वाइपर और वॉशर, 17 इंच टायर, सी पिलर पर डोर हैंडल, रूफ स्‍पॉयलर, शॉर्क फिन एंटीना, थ्री स्‍पोक स्‍टेयरिंग व्‍हील, डिजिटल डिस्‍प्‍ले इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, क्रूज कंट्रोल, क्‍लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितना दमदार इंंजन निर्माता की ओर से अभी सिर्फ एसयूवी के लॉन्‍च की जानकारी सार्वजनिक की गई है। यह जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में निसान की नई एसयूवी को 1.5 लीटर की क्षमता का टर्बो और नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन के विकल्‍प के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जाएंगे।