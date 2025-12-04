ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता निसान की ओर से दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता भारत में भी मैग्‍नाइट को ऑफर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की ओर से Nissan Kait एसयूवी को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया गया है। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश हुई नई एसयूवी निसान की ओर से ग्‍लोबल बाजार में नई एसयूवी के तौर पर Nissan Kait को पेश कर दिया है। इस एसयूवी को ब्राजील में पेश किया गया है। यह एसयूवी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की गई है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से इस एसयूवी में सात इंच इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नौ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, फोन चार्जर, प्रीमियम इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ADAS जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। कितना दमदार इंजन निसान की ओर से 1.6 लीटर की क्षमता का फ्लेक्‍स फ्यूल इंजन दिया गया है। जिससे इसे 113 हॉर्स पावर और 149 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिसके साथ सीवीटी ट्रांसमिशन दिया जाता है। भारत में होगी लॉन्‍च? निर्माता की ओर से इस एसयूवी को सबसे पहले ब्राजील के बाजार में लॉन्‍च किया जाएगा। जिसके बाद इसे दक्षिण अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाएगा। लेकिन इसे भारत में लॉन्‍च किया जाएगा या नहीं इस पर निसान की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे भी भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है।