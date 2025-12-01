Language
    Nissan Magnite Vs Kia Sonet: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले कौन-सी SUV बेहतर?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    Nissan Magnite Vs Kia Sonet: भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में कई वाहनों की बिक्री की जाती है। निसान की ओर से इस सेगमेंट में Nissan Magnite को ऑफर किया जाता है। जिसका मुकाबला Kia Sonet के साथ होता है। दोनों एसयूवी के बीच इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में निसान मैग्‍नाइट एसयूवी को ऑफर किया जाता है। जिसका मुकाबला किआ सोनेट के साथ होता है। इन दोनों एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जाता है। इनमें से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Nissan Magnite Vs Kia Sonet) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Nissan Magnite Vs Kia Sonet फीचर्स

    निसान मैग्‍नाइट एसयूवी को भारत में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में कई फीचर्स को दिया जाता है। जिसमें की-लैस एंट्री, एलईडी टेल लैंप, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रूफ रेल, एलईडी टर्न इंडीकेटर, 17.78 सेमी कंट्रोल स्‍क्रीन, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, पीएम 2.5 फिल्‍टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    वहीं Kia Sonet में एलईडी लाइट्स, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, बोस ऑडियो सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलैस चार्जर, एयर प्‍यूरीफायर, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रियर एसी वेंट, ऑटो टेंपरेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Nissan Magnite Vs Kia Sonet इंजन

    निसान की ओर से मैग्‍नाइट एसयूवी में एक लीटर नेुचरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन मिलता है। जिससे इसे 72 और 100 पीएस की पावर मिलती है। साथ ही 96 और 160 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में 5 स्‍पीड मैनुअल, 5 स्‍पीड एएमटी और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।

    वहीं Kia Sonet में 1.2 लीटर स्‍मार्टस्‍ट्रीम, एक लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन शामिल हैं। इस एसयूवी में इंंजन के साथ ही ट्रांसमिशन के भी कई विकल्‍प मिलते हैं, जिनमें 5स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड आईएमटी, 7स्‍पीड डीसीटी, 6स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।

    Nissan Magnite Vs Kia Sonet कीमत

    निसान की ओर से मैग्‍नाइट एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 8.48 लाख रुपये है।  
    वहीं Kia Sonet की एक्‍स शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 14 लाख रुपये है।