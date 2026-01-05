Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Tata Punch Facelift में मिलेगा Turbo Engine, साथ में होंगे ये बेहतरीन फीचर्स, नए टीजर से मिली जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:19 AM (IST)

    भारत में Tata Motors की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch Facelift को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी का एक और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch को भी ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) को जल्‍द ही लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। जिसके पहले इसके नए टीजर में कई नए फीचर्स की जानकारी मिल रही है। ऐसे कौन से फीचर्स जो इसमें मिल सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी Tata Punch Facelift

    टाटा की ओर से जल्‍द ही पंच के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए टीजर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जिसमें इसके कई फीचर्स की जानकारी मिल रही है।

    मिली इन फीचर्स की जानकारी

    सोशल मीडिया पर जो नया टीजर जारी किया गया है, उसके मुताबिक एसयूवी में टर्बो इंजन और छह स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही इस फेसलिफ्ट में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 360 डिग्री कैमरा, हिल डीसेंट कंट्रोल, 65 वाट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

    मिल सकता है 1.2 लीटर इंजन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट्स में निर्माता की ओर से 1.2 लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। जिसे टाटा अल्‍ट्रोज से लेकर पंच में ऑफर किया जा सकता है। जिससे 118 बीएचपी और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से पहले ही जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर 13 जनवरी को लॉन्‍च कर दिया जाएगा।

    कितनी होगी कीमत

    अभी पंच की एक्‍स शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है। लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसकी कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है। जिसके बाद इसकी एक्‍स शोरूम कीमत करीब छह लाख रुपये के आस पास से शुरू हो सकती है।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा की ओर से पंच को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी के साथ होती है। इसके साथ ही इसे Maruti Wagon R, Maruti Celerio जैसी एसयूवी से भी मुकाबला होता है।