Renault Duster की नई जेनरेशन होगी 26 January को लॉन्च, झलक के साथ आया नया टीजर
देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Renault की ओर से जल्द ही नई जेनरेशन Renault Duster को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में ए ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को ऑफर करने वाली निर्माता Renault की ओर से जल्द ही नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से नई एसयूवी के लॉन्च की जानकारी फिर से सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही नई एसयूवी Renault Duster की झलक भी दिखाई है। इस एसयूवी की नए टीजर से क्या जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी नई Renault Duster
रेनो की ओर से जल्द ही नई जेनरेशन Renault Duster को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी का हाल में ही नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।
क्या मिली जानकारी
सोशल मीडिया पर जारी किए गए नए टीजर में एसयूवी की झलक मिल रही है। इसके साथ ही निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि 26 जनवरी 2026 को इस एसयूवी को ऑफर किया जाएगा।
क्या होंगे बदलाव
निर्माता की ओर से इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पुरानी जेनरेशन के मुकाबले नई जेनरेशन रेनो डस्टर एसयूवी में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। एसयूवी के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में यह बदलाव होंगे। जिससे यह पहले से काफी ज्यादा बेहतर विकल्प हो जाएगी।
कैसे होंगे फीचर्स
निर्माता की ओर से नई जेनरेशन डस्टर के लॉन्च के समय ही फीचर्स की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि इस एसयूवी में नए डिजाइन का फ्रंट, एलईडी लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, ड्यूल स्क्रीन, नए डिजाइन वाले एसी वेंट्स, 360 डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, सनरूफ, एंबिएंट लाइट्स, Level-2 ADAS जैसे कई फीचर्स को दिया जा सकता है।
कितना दमदार इंजन
निर्माता की ओर से डस्टर की नई जेनरेशन में 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड टर्बोचार्ज इंजन दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है। जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिए जा सकते हैं।
किनसे होगा मुकाबला
रेनो की ओर से नई जेनरेशन डस्टर को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाएगा। इस एसयूवी का मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Hyundai Creta, Kia Seltos जैसी एसयूवी के साथ होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।