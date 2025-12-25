ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को ऑफर करने वाली निर्माता Renault की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से नई एसयूवी के लॉन्‍च की जानकारी फिर से सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही नई एसयूवी Renault Duster की झलक भी दिखाई है। इस एसयूवी की नए टीजर से क्‍या जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई Renault Duster रेनो की ओर से जल्‍द ही नई जेनरेशन Renault Duster को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी का हाल में ही नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।

क्‍या मिली जानकारी सोशल मीडिया पर जारी किए गए नए टीजर में एसयूवी की झलक मिल रही है। इसके साथ ही निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि 26 जनवरी 2026 को इस एसयूवी को ऑफर किया जाएगा।

क्‍या होंगे बदलाव निर्माता की ओर से इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पुरानी जेनरेशन के मुकाबले नई जेनरेशन रेनो डस्‍टर एसयूवी में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। एसयूवी के एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में यह बदलाव होंगे। जिससे यह पहले से काफी ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प हो जाएगी।