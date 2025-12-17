Nissan की नई MPV कल होगी पेश, कैसे होंगे फीचर्स और कितना दमदार होगा इंजन

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में Nissan की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Magnite को ऑफर किया जाता है। निर्माता अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कल नई एमपीवी को पेश करने की तैयारी की जा रही है। निसान की ओर से किस सेगमेंट में नई एमपीवी को पेश किया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स मिल सकते हैं। कितना दमदार इंजन मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Nissan पेश करेगी नई MPV निसान की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर नई एमपीवी को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस एमपीवी को निर्माता की ओर से 18 दिसंबर को पेश कर दिया जाएगा।

Renault Triber से होगी प्रेरित निसान की ओर से अभी इस एसयूवी के नाम, फीचर्स और इंजन को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि यह Renault Triber से प्रेरित होगी।

कैसे होंगे फीचर्स निसान की ओर से नई एमपीवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें सिग्‍नेचर डीआरएल, एलईडी लाइट्स, 15 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, स्पोर्टी ऑल ब्लैक वोवन अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, फॉलो मी हेडलाइट, पार्किंग सेंसर, ऑटो फोल्‍ड ओआरवीएम, 625 लीटर की क्षमता का बूट स्‍पेस, दो ग्‍लोव बॉक्‍स, ऑटोमैटिक रेन सेंसिंग वाइपर, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

कितना दमदार इंजन एमपीवी के पेश होने के बाद ही निर्माता की ओर से अन्‍य जानकारियों को दिया जा सकता है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसमें एक लीटर की क्षमता का इंजन दिया जा सकता है। जिससे एमपीवी को 72 पीएस की पावर और 96 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसमें पेट्रोल के साथ ही सीएनजी के विकल्‍प को भी ऑफर किया जा सकता है। एमपीवी में 5स्‍पीड मैनुअल के साथ ही AMT ट्रांसमिशन के विकल्‍प को भी दिया जा सकता है।