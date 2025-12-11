पहले भी जारी हो चुका है टीजर

निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर पहले भी एक टीजर को जारी किया जा चुका है। जिसमें एसयूवी के फ्रंट लुक की झलक मिल रही थी। टीजर के मुताबिक एसयूवी की फ्रंट ग्रिल में बदलाव किया गया है और इसके साथ ही इस एसयूवी के पहले के टीजर में भी टेल लाइट्स की झलक दी गई है। उम्‍मीद है कि इस एसयूवी के नए वर्जन में कई नए फीचर्स को भी दिया जाएगा। जिसमें इस एसयूवी में नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम दिया जा सकता है।