ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर MG Hector को ऑफर किया जाता है। एमजी की ओर से जल्‍द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया सकता है। लॉन्‍च से पहले इसका नया टीजर जारी किया गया है। इसमें क्‍या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी हेक्‍टर फेसलिफ्ट एमजी की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली MG Hector के Facelift वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी कर ली है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने से पहले सोशल मीडिया पर टीजर जारी किया गया है।

क्‍या मिली जानकारी सोशल मीडिया पर कुछ सेकेंड के टीजर को जारी किया गया है। जिसमें एसयूवी के साइड प्रोफाइल के साथ ही रियर की टेल लाइट्स की झलक को दिखाया गया है। इसके साथ ही लिखा है कि यह एक हैलो से शुरू हुआ और एक बॉन्ड में बदल गया। जिस आइकन ने आपका दिल चुरा लिया था, वह आपको फिर से सरप्राइज़ देने के लिए वापस आ गया है। देखते रहिए।

होंगे क्‍या बदलाव रिपोर्ट्स के मुताबिक एमजी की ओर से फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके साथ ही नए फीचर्स को भी दिया जाएगा। नए फीचर्स में एसयूवी को नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम दिया जा सकता है। इसके साथ ही कई और फीचर्स को भी इसमें ऑफर किया जा सकता है।

टेस्टिंग के दौरान दिखी थी एसयूवी कुछ समय पहले ही इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिस दौरान इसमें नई स्‍क्रीन की जानकारी मिली थी। उम्‍मीद है कि नई स्‍क्रीन को 10GB तक की RAM दी जा सकती है। ज्‍यादा क्षमता की RAM से यह फायदा मिलेगा कि स्क्रीन रिस्पॉन्स और ओवरऑल ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फास्ट हो जाएंगे।

मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स का सपोर्ट नई Hector का इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स भी सपोर्ट कर सकता है। इससे यूजर सिर्फ जेस्चर से ही फैन स्पीड, म्यूजिक प्लेबैक जैसी सुविधाओं को कंट्रोल कर पाएगा। यह फीचर न सिर्फ केबिन इंटरैक्शन को सरल बनाएगा, बल्कि ड्राइविंग के दौरान भी सुविधा बढ़ाने का काम करेगा।