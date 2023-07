2023 Mercedes-Benz GLC की बुकिंग शुरू, 9 अगस्त को लॉन्च हो रही है प्रीमियम एसयूवी

जर्मन लग्जरी कार ब्रांड का लक्ष्य नई GLS के लॉन्च के साथ भारतीय लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है। ये कई एडवांस तकनीक फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ पेश की जा रही है। नई मर्सिडीज-बेंज जीएलसी ऑटो निर्माता कंपनी की पहली एसयूवी होगी जो नवीनतम एनटीजी 7 टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस होगी। नई जीएलसी को क्रोम पैकेज और एवांटगार्ड लाइन प्राप्त होगी।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Mercedes-Benz India ने सोमवार को अपनी नई GLC SUV के लिए बुकिंग लेना शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी इसे घरेलू बाजार में 9 अगस्त, 2023 को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने वाली है। आप इस लग्जरी एसयूवी के नए वेरिएंट को ऑनलाइन माध्यम से 1.5 लाख रुपये की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही GLC एसयूवी को देश भर में मर्सिडीज-बेंज इंडिया की डीलरशिप पर भी बुक किया जा सकता है। 2023 Mercedes-Benz GLC में क्या नया? जर्मन लग्जरी कार ब्रांड का लक्ष्य नई GLS के लॉन्च के साथ भारतीय लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है। ये कई एडवांस तकनीक, फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ पेश की जा रही है। नई Mercedes-Benz GLC दो अलग-अलग वेरिएंट- GLC 300 4MATIC और GLC 220d 4MATIC में उपलब्ध होगी। नई GLC सभी वेरिएंट के लिए मानक के रूप में ऑटो निर्माता की 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक के साथ आएगी। इस तकनीक से एसयूवी को सभी इलाकों में आसानी से निपटने की अनुमति मिलने का दावा किया गया है। 2023 Mercedes-Benz GLC का इंटीरियर और फीचर नई मर्सिडीज-बेंज जीएलसी ऑटो निर्माता कंपनी की पहली एसयूवी होगी, जो नवीनतम एनटीजी 7 टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस होगी। ये स्क्रीन कार को डिजिटल रूप से और अधिक एडवांस और इंटेलिजेंट बनाती है। मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि नई जीएलसी मौजूदा मॉडल की तुलना में काफी अधिक परिवर्तनशीलता, अधिक केबिन स्पेस और बूट स्टोरेज पेश करेगी। ऑटोमेकर ने यह भी कहा कि नई जीएलसी को क्रोम पैकेज और महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित मानक उपकरण के साथ एवांटगार्ड लाइन प्राप्त होगी। केबिन के अंदर इसमें 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 11.9 इंच का पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसमें एक HUD, एक पैनोरमिक सनरूफ और 15 स्पीकर वाला एक बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। 2023 Mercedes-Benz GLC का डिजाइन और डायमेंशन दूसरी पीढ़ी की मर्सिडीज-बेंज जीएलसी के डिजाइन को काफी अपडेट किया गया है। इसमें एक अपडेटेड डिजाइन के साथ बड़ा ग्रिल, एएमजी-स्पेक स्पोर्टी कॉस्मेटिक पैक, स्लिमर एलईडी लाइट्स और 18-20 इंच के आकार के साथ अलॉय व्हील दिए गए हैं। डायमेंशन की बात करें तो ये 4,716 मिमी लंबी, 2,075 मिमी चौड़ी और 1,650 मिमी ऊंची है।

