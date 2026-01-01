Kia Seltos की नई जेनरेशन कल होगी लॉन्च, बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेगा दमदार इंजन, कितनी हो सकती है कीमत
किआ सेल्टोस की नई पीढ़ी कल औपचारिक रूप से लॉन्च होगी। दिसंबर में पेश की गई इस मिड-साइज़ एसयूवी में 30 इंच का ट्विन डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर दिसंंबर में ही नई Kia Seltos को पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कल औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इस एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
नई Kia Seltos कल होगी लॉन्च
किआ की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर सेल्टॉस को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से दिसंबर 2025 में ही इस एसयूवी की नई जेनरेशन को भारत में पेश किया गया है। जिसके बाद अब इस एसयूवी को कल औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा।
कैसे हैं फीचर्स
निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इस एसयूवी में 30 इंच ट्विनिटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इस एसयूवी में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64 रंग की एम्बीएंट लाइट, बोस के आठ स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, नए एसी कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं।
कितना दमदार इंजन
किआ की ओर से एसयूवी में दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया गया है, जिससे इसे 115 पीएस की पावर और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में मैनुअल, आईवीटी, आईएमटी और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं।
कितनी होगी कीमत
निर्माता की ओर से इस एसयूवी को दो जनवरी को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। तभी इसकी कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में 11 लाख से 11.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
भारत में इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Sierra, Tata Harrier, MG Hector जैसी एसयूवी के साथ होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।