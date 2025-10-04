Language
    Hyundai Venue की नई जेनरेशन कब होगी लॉन्‍च, क्‍या हो सकते हैं बदलाव, Brezza से Nexon तक को मिलेगी चुनौती

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    Hyundai Venue भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में वेन्‍यू को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी की नई जेनरेशन को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    हुंडई की ओर से वेन्‍यू की नई जेनरेशन को कब लॉन्‍च किया जाएगा। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कई निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। हुंडई की ओर से भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में वेन्‍यू की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्‍द ही इस एसयूवी की नई जेनरेशन (Hyundai Venue) को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जल्‍द लॉन्‍च होगी Hyundai Venue

    हुंडई की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में जल्‍द ही Hyundai Venue की नई जेनरेशन को लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता इस एसयूवी को लॉन्‍च करने से पहले टेस्‍ट कर रही है।

    टेस्टिंग के दौरान देखी गई एसयूवी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से एसयूवी की नई जेनरेशन को लॉन्‍च करने से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है।

    क्‍या होंगे बदलाव

    रिपोर्ट्स के मुतािबक एसयूवी की नई जेनरेशन में कई कास्‍मैटिक बदलाव किए जा सकते हैं। इसके एक्‍सटीरियर में नया फ्रंट और रियर के साथ ही इंटी‍रियर में भी कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही इसमें सुरक्षा के लिए और फीचर्स को भी दिया जा सकता है।

    कितना दमदार इंजन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की नई जेनरेशन में इंजन को नहीं बदला जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन के विकल्‍प ही दिए जा सकते हैं। मौजूदा समय में एसयूवी को एक लीटर की क्षमता के टर्बो, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटिड और 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन दिया जाता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से अभी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसे नवंबर महीने के शुरू में लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Skoda Kylaq और Maruti Fronx जैसी एसयूवी के साथ होता है।