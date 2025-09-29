Hyundai i10 Grand Nios के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan Hyundai की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Hyundai i10 को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार के तौर पर Hyundai i10 Grand Nios को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Hyundai i10 Price
हुंडई मोटर्स की ओर से हैचबैक कार i10 के बेस वेरिएंट को 5.47 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 6.02 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 5.47 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा करीब 21 हजार रुपये आरटीओ और इंश्योरेंस के करीब 33 हजार रुपये देने होंगे।
एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Hyundai की इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.02 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.02 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 7355 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.02 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7355 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप हैचबैक कार Hyundai i10 के लिए करीब 2.04 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 8.06 लाख रुपये देंगे।
किनसे मिलेगी चुनौती
हुंडई मोटर्स ओर से i10 को एंट्री लेवल हैचबैक कार सेगमेंट में बिक्री के लिए देश भर में उपलब्ध करवाया जाता है। इसे बेहद कम कीमत पर ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला Maruti Wagon R, Maruti Celerio, Maruti S Presso, Renault Kwid जैसी हैचबैक कारों के साथ होता है। साथ ही कई एंट्री लेवल एसयूवी और प्रीमियम हैचबैक कारों से भी इसे चुनौती मिलती है।
