    Hyundai i20 की नई जेनरेशन की भी हो रही भारत में टेस्टिंग, जल्‍द हो सकती है लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    Hyundai i20 भारत में हुंडई की ओर से हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आई-20 को प्रीमियम हैचबैक कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की नई जेनरेशन की भारत में टेस्टिंग की जा रही है। क्‍या इसे जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है? आइए जानते हैं।

    हुंडई की ओर से आई-20 की नई जेनरेशन की टेस्टिंग की जा रही है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई मोटर की ओर से प्रीमियम हैचबैक कार के तौर पर Hyundai i20 को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की नई जेनरेशन की टेस्‍टिंग भारत में भी की जा रही है। क्‍या हुंडई इस कार की नई जेनरेशन को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    हुंडई लाएगी नई जेनरेशन

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंंडई की ओर से प्रीमियम हैचबैक कार आई-20 की नई जेनरेशन को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इसे लॉन्‍च करने से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। इसी दौरान इस कार को देखा गया है।

    भारत में भी हो रही टेस्टिंग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की नई जेनरेशन को टेस्‍ट के दौरान पहली बार भारत में देखा गया है। जिसके बाद यह उम्‍मीद की जा रही है कि इसे जल्‍द ही भारत में भी पेश किया जा सकता है।

    क्‍या मिली जानकारी

    भारत में जिस यूनिट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, उसे पूरी तरह से ढंका हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ जानकारी मिली है। जिसके मुताबिक नई जेनरेशन आई-20 को अपडेट की गई टेल लाइट्स, रियर बंपर, नई एलईडी लाइट, एलईडी डीआरएल को दिया जा सकता है। इसके अलावा इसके इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं। जिससे यह मौजूदा वर्जन के मुकाबले ज्‍यादा बेहतर हो सकती है।

    मिलेगा नया इंजन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक नई आई20 में नया इंजन भी मिल सकता है। इसमें सामान्‍य पेट्रोल और टर्बो इंजन के साथ ही हाइब्रिड तकनीक को भी इंजन के साथ ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि इसमें स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड तकनीक को भी ऑफर किया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    मीडिया रिपोर्ट्स में अभी सिर्फ इसकी नई जेनरेशन की टे‍स्‍टिंग की जानकारी दी गई है। कार को कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है, इसकी जानकारी निर्माता की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि इसकी नई जेनरेशन को 2026 में पेश किया जा सकता है।

    किनसे मिलेगी चुनौती

    हुंडई की ओर से आई20 को प्रीमियम हैचबैक कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसे Maruti Baleno, Toyota Glanza, Tata Altroz जैसी कारों से चुनौती मिलती है। 