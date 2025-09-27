Language
    Hyundai Verna के फेसलिफ्ट की हो रही तैयारी, लॉन्‍च से पहले की जा रही टेस्टिंग, मिली यह जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:59 AM (IST)

    Hyundai Verna Facelift हुंडई मोटर इंडिया की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली हुंडई वरना के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लॉन्‍च से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। जिस दौरान इसे देखा गया है। इस कार के फेसलिफ्ट की क्‍या जानकारी मिली है। आइए जानते हैं।

    हुंडई की ओर से वरना के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माता हुंडई की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर वरना की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता इस सेडान कार के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इसे हाल में ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस सेडान कार के फेसलिफ्ट की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    हुंडई कर रही लॉन्‍च की तैयारी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई मोटर्स की ओर से मिड साइज सेडान कार वरना के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस सेडान कार को टेस्‍ट किया जा रहा है।

    हो रही टेस्‍टिंग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस सेडान कार के लॉन्‍च से पहले इसे टेस्ट किया जा रहा है। इसी दौरान यह सेडान कार दिखाई दी है। हालांकि टेस्टिंग के दौरान कार को पूरी तरह से ढंका हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी मिली है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक सेडान कार के रियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा वर्जन की तरह ही टेल लाइट्स और कनेक्‍टिड टेल लाइट्स को ही दिया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें रियर बंपर में भी बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन फ्रंट से इसके डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है और इसके बंपर को भी अपडेट किया जा सकता है। इंट‍ीरियर को भी हुंडई की ओर से अपडेट दिया जा सकता है, जिससे यह मौजूदा वर्जन के मुकाबले बेहतर हो सकती है।

    इंजन में नहीं होगा बदलाव

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई वरना के फेसलिफ्ट में भी उसी इंजन का उपयोग किया जा सकता है जिसे मौजूदा वर्जन में ऑफर किया जाता है। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और डीजल इंजन ही दिया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से इसके लॉन्‍च को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि हुंडई वरना फेसलिफ्ट को भारत में 2026 के मध्‍य तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे है मुकाबला

    हुंडई की ओर से वरना को मिड साइज सेडान कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस सेडान कार का बाजार में सीधा मुकाबला Skoda Slavia, Honda City, Volkswagen Virtus जैसी कारों के साथ होता है।