भारत में दिखी Citroen eC3 की नई जेनरेशन, टेस्टिंग के दौरान मिली जानकारी, क्या देश में होगी लॉन्च?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    भारत में सिट्रॉएन की ओर से इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के तौर पर Citroen eC3 को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस कार की नई ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हैचबैक से एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सिट्रॉएन की ओर से ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इलेक्‍ट्रिक हैचबैक कार Citroen eC3 की नई जेनरेशन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान क्‍या जानकारी सामने आई है। क्‍या इस इलेक्‍ट्रिक कार की नई जेनरेशन को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    भारत में दिखी नई जेनरेशन Citroen eC3

    सिट्रॉएन की ओर से इलेक्‍ट्रिक हैचबैक कार सेगमेंट में Citroen eC3 को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की नई जेनरेशन को हाल में ही भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिसके बाद से ही यह उम्‍मीद की जा रही है कि इस कार की नई जेनरेशन को भारत में भी ऑफर किया जा सकता है।

    क्‍या मिली जानकारी

    टेस्टिंग के दौरान सिट्रॉएन ईसी3 की जिस यूनिट को देखा गया है उसे पूरी तरह से ढंका नहीं गया था। कार में सिर्फ फ्रंट ग्रिल और लोगो को ही ढंका गया था। लाल रंग की इस यूनिट के बाकी हिस्‍सों को बिना ढंके ही टेस्‍ट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस कार को बेंगलुरू में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

    क्‍या भारत में होगी लॉन्‍च?

    निर्माता की ओर से इस कार की नई जेनरेशन के लॉन्‍च को लेकर कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस कार को बिना पूरी तरह से ढंके हुए ही देश में टेस्ट किया जा रहा है। इससे यह उम्‍मीद की जा रही है कि संभवत: इस कार को टेस्‍ट करने के लिए विदेश से आयात किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    भारत में जिस यूनिट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है वह स्‍टेलेंटिस के स्‍मार्ट कार प्‍लेटफॉर्म पर आ‍धारित है। जिसमें निर्माता की ओर से नया लोगो दिया जा सकता है। इसके साथ ही इस कार में तीन हिस्‍सों वाली एलईडी डीआरएल, वी आकार की हेडलाइट, काली पट्टी के साथ जुड़ी हुई टेल लाइट्स को दिया गया है। इस कार में निर्माता की ओर से 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, हेड्स-अप डिस्‍प्‍ले, 2-स्‍पोक स्‍टेयरिंग व्‍हील भी दिया गया है। साथ ही इस कार का इंटीरियर भी पूरी तरह से बदला गया है।

    कितनी दमदार मोटर

    सिट्रॉएन की ओर से इस कार में जो मोटर दी गई है उससे 111 किलोवाट की पावर मिलती है। इसमें 44 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे सिंगल चार्ज में 320 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।