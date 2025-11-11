Language
    Citroen Basalt के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan:वाहन निर्माता सिट्रॉएन की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Citroen Basalt को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर सिट्रॉएन की एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माताओं में शामिल सिट्रॉएन की ओर से Citroen Basalt को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Citroen Basalt Price

    सिट्रॉएन की ओर से बेसाल्‍ट को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 7.95 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 9.31 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.95 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 55 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 42 हजार रुपये देने होंगे।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.31 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.31 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11765 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.31 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11765 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Citroen Basalt के लिए करीब 2.57 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.88 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    सिट्रॉएन ओर से Citroen Basalt को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Kia Seltos, Tata Harrier, Mahindra Scorpio, Honda Elevate, Toyota Hyryder, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होता है।