ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से बेहतरीन कारों की बिक्री की जाती है। अक्‍टूबर महीने में भी कई निर्माताओं की ओर से नई कारों को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की ओर से किस गाड़ी को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Bolero Neo महिंद्रा की ओर से बोलेरो नियो को भारतीय बाजार में पहले से ही ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को अक्‍टूबर महीने में ही भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। जिसमें कई बड़े बदलावों को किया जा सकता है। लॉन्‍च से पहले ही इस एसयूवी को टेस्‍टिंग के दौरान देखा गया है।

Mahindra Thar Facelift महिंद्रा की ओर से भी थार के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर लॉन्‍च से पहले ही इसके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। जिसमें इसके फीचर्स और बदलाव की जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को भी भारत में अक्‍टूबर महीने में लॉन्‍च किया जा सकता है।

Skoda Octavia RS स्‍कोडा की ओर से परफॉर्मेंस सेडान कार के तौर पर ऑक्‍टाविया आरएस को भारत में अक्‍टूबर महीने में लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इसके लिए औपचारिक तौर पर छह अक्‍टूबर से बुकिंग को शुरू किया जाएगा और 17 अक्‍टूबर को इसकी कीमत की घोषणा कर दी जाएगी। इसे भारत में सीमित संख्‍या में आयात किया जाएगा।

Mini Countryman JCW लग्‍जरी वाहन निर्माता बीएमडब्‍ल्‍यू का ब्रॉन्‍ड मिनी की ओर से भी अक्‍टूबर महीने में कंट्रीमैन जेसीडब्‍ल्‍यू को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इस कार की कीमत की घोषणा औपचारिक तौर पर 14 अक्‍टूबर को कर दी जाएगी। इसके पहले ही इसके लिए बुकिंग को शुरू किया जा चुका है।