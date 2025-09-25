Skoda Octavia RS भारत में जल्द होगी लॉन्च, खरीदने का सोच रहे हैं तो जान लें कब से कर पाएंगे प्री-बुकिंग

Skoda Octavia RSवाहन निर्माता स्‍कोडा की ओर से जल्‍द ही नई गाड़ी को भारत में लाने की तैयारी की जा रही है। Skoda Octavia RS के नाम के साथ आने वाली इस गाड़ी के लिए प्री बुकिंग भी जल्‍द शुरू की जाएगी। कब से इस गाड़ी के लिए प्री बुकिंग को शुरू किया जाएगा। कब तक इसे लॉन्‍च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली निर्माता Skoda की ओर से जल्‍द ही एक और गाड़ी Skoda Octavia RS को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इसके लिए प्री बुकिंग भी शुरू की जाएगी। किस तारीख से इस गाड़ी के लिए बुकिंग करवाई जा सकेगी। इसे कब लॉन्‍च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्‍द शुरू होगी बुकिंग स्‍कोडा की ओर से घोषणा की गई है कि वह भारत में जल्‍द ही Skoda Octavia RS को लॉन्‍च करेगी। लॉन्‍च की तारीख की जानकारी अभी नहीं दी गई है लेकिन निर्माता ने इसके लिए प्री बुकिंग की घोषणा कर दी है। निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए जल्‍द ही प्री बुकिंग को भी शुरू किया जाएगा।

कब शुरू होगी प्री बुकिंग निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक छह अक्‍टूबर से इस कार के लिए प्री बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद इसे ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए प्री बुक करवाया जा सकेगा। अधिकारियों ने कही यह बात स्‍कोडा इंडिया के ब्रॉन्‍ड निदेशक आ‍शीष गुप्‍ता ने कहा कि इस साल की शुरुआत में, हमने वादा किया था कि एक वैश्विक आइकन भारत लौटेगा। आज, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने ऑक्टेविया आरएस के साथ उस वादे को पूरा किया है। यह बैज एक बेजोड़ विरासत का प्रतीक है, जिसने दो दशकों से भी अधिक समय से दुनिया भर के उत्साही लोगों के बीच जुनून जगाया है। भारत में बिल्कुल नई ऑक्टेविया आरएस के लॉन्च के साथ, हम सिर्फ़ एक कार वापस नहीं ला रहे हैं। हम एक भावना वापस ला रहे हैं। एक किंवदंती जो प्रदर्शन, आकांक्षा और ड्राइविंग की सच्ची भावना को परिभाषित करती रहेगी।

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से इस गाड़ी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें फुल ब्‍लैक इंटीरियर के साथ ही रेड इंसर्ट्स को दिया जाता है, जिससे यह देखने में काफी प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही इसमें आरएस की बैजिंग के साथ स्‍पोर्ट्स कार वाली सीट्स को दिया जाता है। इसमें कार्बन फाइबर, 13 इंंच की सेंट्रल डिस्‍प्‍ले, नेविगेशन सिस्‍टम को स्‍टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। थ्री स्‍पोक स्‍टेयरिंग व्‍हील, इलेक्‍ट्रिक एडजस्‍टमेंट वाली सीट्स, मेमोरी फंक्‍शन और सीट कुशन, 10 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एल्‍यूमिनियम फिनिश पैडल्‍स, एलईडी मैट्रिक्‍स हेडलाइट्स, 18 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रियर एलईडी लाइट्स, के साथ कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है। इन फीचर्स के साथ ही इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस को सामान्‍य ऑक्‍टाविया के मुकाबले ज्‍यादा दमदार इंजन के साथ लाया जा सकता है। कई बाजारों में इसमें दो लीटर का टीएसआई इंजन दिया जाता है। जिससे गाड़ी को 265 हॉर्स पावर के साथ 370 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह पावर इसके पुराने वर्जन के मुकाबले 15 किलोवाट ज्‍यादा है। इसमें 7स्‍पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया गया है। इस इंजन के साथ यह कार 6.4 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्‍पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसी इंजन के साथ इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है।