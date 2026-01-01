जनवरी 2026 में ऑटो सेक्टर में आएगी नई कारों की सुनामी, Kia Seltos से लेकर Renault की नई SUV तक हैं शामिल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों कारों की बिक्री की जाती है। निर्माताओं की ओर से बिक्री को बढ़ाने के लिए हर महीने कई नई कारों को पेश और लॉन्‍च किया जाता है। Jannuary 2026 में भी कई कारों को भारत में पेश और लॉन्‍च किया जाएगा। किस निर्माता की ओर से किस गाड़ी को इस महीने पेश और लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में आपको बता रहे हैं।

Kia Seltos किआ की ओर से 2026 में सबसे पहले अपनी मिड साइज एसयूवी सेल्‍टॉस की नई जेनरेशन को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इस एसयूवी की कीमत की घोषणा दो जनवरी को की जाएगी। इसके पहले दिसंबर 2025 में इसे पेश किया कर दिया गया था। इसमें एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जिससे अब यह पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है।

Mahindra XUV 7XO महिंद्रा की ओर से भी नए साल में नई 7XO को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। जिसकी जानकारी निर्माता की ओर से जारी किए गए कई सोशल मीडिया टीजर में दी गई है। इसमें Level-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, हरमन का ऑडियो सिस्‍टम जैसे फीचर्स को ऑफर किया जाएगा।

Tata Harrier टाटा की ओर से भी हैरियर को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस एसयूवी को अभी तक डीजल इंजन के साथ ऑफर करती थी, लेकिन अब इसके पेट्रोल वेरिएंट को भी जनवरी में लॉन्‍च किया जाएगा। Tata Safari टाटा की ओर से हैरियर के साथ ही सफारी को भी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी को भी डीजल के बाद अब पेट्रोल इंजन के साथ लाने की तैयारी हो चुकी है। दिसंबर में इसे भी हैरियर के पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया था, लेकिन अब इसे जनवरी में लॉन्‍च किया जाएगा।

Renault Duster रेनो की ओर से भी डस्‍टर की नई जेनरेशन को भारत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दिसंबर 2025 में ही दी गई है। जिसके बाद उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा।