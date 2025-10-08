Language
    MG Windsor के लिमिटेड एडिशन Inspire को लॉन्‍च करने की हो रही तैयारी, सोशल मीडिया पर जारी हुआ टीजर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    Windsor EV Inspire ब्रिटिश वाहन निर्माता एमजी मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की‍ बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में विंडसर की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी के लिमिटेड एडिशन को जल्‍द लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले सोशल मीडिया पर टीजर में क्‍या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।

    MG Windsor EV के लिमिटेड एडिशन का टीजर जारी हुआ।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में एमजी मोटर्स की ओर से कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इलेक्‍ट्रिक सीयूवी सेगमेंट में MG Windsor EV को भी ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के लिमिटेड एडिशन Inspire को भारत में जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले सोशल मीडिया पर टीजर जारी किया गया है। टीजर में क्‍या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    आएगा लिमिटेड एडिशन

    MG Windsor EV के लिमिटेड एडिशन Inspire को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इसके लॉन्‍च से पहले सोशल मीडिया पर टीजर को जारी किया गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    सोशल मीडिया पर एमजी की ओर से जारी किए गए टीजर में विंडसर को दिखाया गया है। इसके साथ ही पीछे की ओर प्‍लेन को भी दिखाया गया है। साथ ही लिखा है कि 40,000 परिवारों के विश्वास से भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार* - विंडसर की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हर ड्राइव, हर मील के पत्थर, हर प्रेरणादायी पल को एक श्रद्धांजलि। कुछ ख़ास आने वाला है! देखते रहिए।

    मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

    निर्माता की ओर से विंडसर में पहले से ही कई बेहतरीन फीचर्स और इंटीरियर को दिया जाता है। लेकिन उम्‍मीद है कि इसके लिमिटेड एडिशन में और ज्‍यादा फीचर्स के साथ प्रीमियम इंटीरियर को दिया जा सकता है। लेकिन इसके नए एडिशन को सीमित संख्‍या में ऑफर किया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    एमजी की ओर से अभी सिर्फ टीजर को ही जारी किया गया है। इसके लॉन्‍च को लेकर कोई अन्‍य जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इसे औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया जाएगा।

    कितनी होगी कीमत

    निर्माता की ओर से विंडसर ईवी को भारत में 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.35 लाख रुपये है। लेकिन इसके लिमिटेड एडिशन को कुछ अतिरिक्‍त कीमत देकर ऑफर किया जा सकता है।

    किनसे है मुकाबला

    एमजी विंडसर ईवी को इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Kia Carens Clavis EV, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV के साथ होता है।