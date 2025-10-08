Hyundai Creta Electric Vs MG Windsor Pro: बैटरी, मोटर, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना होगा बेहतर

Hyundai Creta Electric Vs MG Windsor Pro भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माता इस सेगमेंट में अपने उत्‍पाद ऑफर कर रहे हैं। ईवी सेगमेंट में Hyundai Creta Electric का मुकाबला MG Windsor Pro EV से होता है। बैटरी मोटर फीचर्स कीमत के मामले में दोनों में से किसे खरीदना आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग हर सेगमेंट में बढ़ रही है। इसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से भी कई विकल्‍प ऑफर किए जा रहे हैं। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से इलेक्‍ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta Electric को ऑफर किया जाता है। इसी सेगमेंट में MG मोटर्स की ओर से MG Windsor Pro EV को भी ऑफर किया जाता है। बैटरी, रेंज, मोटर, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदना आपके लिए ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Creta Electric Vs JSW MG Windsor Pro EV बैटरी और रेंज क्रेटा इलेक्ट्रिक को दो बैटरी पैक के साथ लाया गया है। इसमें 42 KWh की क्षमता की बैटरी से इसे 390 किलोमीटर की रेंज मिलती है और 51.4 kWh की क्षमता वाली बैटरी से इसे सिंगल चार्ज में 473 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें लगी मोटर से इसे 7.9 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड तक चलाया जा सकता है। इसकी बैटरी को डीसी चार्जर से 58 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं 11kW के वॉल बॉक्‍स चार्जर से 10 से 100 फीसदी चार्ज करने में चार घंटे का समय लगता है।

वहीं JSW MG Windsor Pro EV में निर्माता की ओर से 52.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे सिंगल चार्ज में 449 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसे मिनट 60 किलोवाट के डीसी फास्‍ट चार्जर से 20 से 80 फीसदी सिर्फ 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

Hyundai Creta Electric Vs JSW MG Windsor Pro EV फीचर्स क्रेटा इलेक्ट्रिक में In Car Payment, डिजिटल की, शिफ्ट बाय वायर, सिंगल पेडल ड्राइव, व्‍हीकल टू लोड, एडवांस क्‍लाइमेट कंट्रोल, बोस का 8 स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, 10.25 इंच की ड्यूल कर्वीलिनियर स्‍क्रीन के साथ एचडी इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, 268 भाषाओं में वॉयस कमांड, पैनोरमिक सनरूफ, हुंडई ब्‍लूलिंक कनेक्टिविटी, ग्रेनाइट ग्रे और डार्क नेवी रंग का इंटीरियर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ओशन ब्‍लू रंग की एंबिएंट लाइट्स, फ्लोटिंग कंसोल, 10.25 इंच इंंफोटेनमेंट और इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नए अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यू्ल जोन क्‍लाइमेट कंंट्रोल, 2610 एमएम का व्‍हीलबेस, 8वे पावर्ड फ्रंट सीट, ड्राइवर मेमोरी सीट, 22 लीटर फ्रंक स्‍पेस, 433 लीटर का बूट स्‍पेस इसमें मिलता है।

वहीं MG Windsor Pro EV में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर, V2L और V2V को भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें एंबिएंट लाइट, इनफिनिटी ग्‍लास रूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, चार स्‍पीकर, चार ट्विटर, सब वूफर, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वारयलेस स्‍मार्टफोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स,वुडन फिनिश, 604 लीटर बूट स्‍पेस, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, कनेक्टिड डीआरएल, पावर्ड टेलगेट, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ग्‍लास एंटीना, फ्लश डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Hyundai Creta Electric Vs JSW MG Windsor Pro EV सुरक्षा Hyundai Creta EV में एडवांस हाई स्‍ट्रेंथ स्‍टील का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें 19 सेफ्टी फंक्‍शंस के साथ Level-2 ADAS, छह एयरबैग, ऑल व्‍हील डिस्‍क ब्रेक, ईपीबी, ऑटो होल्‍ड, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, ईएससी, वीएसएम, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इनके साथ ही इसमें एसवीएम, बीवीएम, रेन सेंसिंग वाइपर, पार्किंग सेंसर को भी सेफ्टी फीचर के तौर पर दिया गए हैं।

वहीं JSW MG Windsor Pro EV में छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ईएसपी, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्‍यू मिरर, फॉलो मी हेडलैंप, एलईडी कॉर्नरिंग लाइट, ईएसएस, सीट बेल्‍ट रिमाइंडर और आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स के साथ ही Level 2 ADAS को भी दिया गया है। ADAS के साथ ही इसमें 12 एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें ट्रैफिक जाम असिस्‍ट, एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, लेन फंक्‍शंस, एफसीडब्‍ल्‍यू, आईएचबीए, आईएससी शामिल हैं।